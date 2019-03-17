افتتاح "ﭬوكس سينما" في "ذا روف" بالرياض.. تتسع لـ553 مقعداً

أعلنت "ماجد الفطيم للسينما"، الذراع السينمائية التابعة لشركة ماجد الفطيم، اليوم؛ عن افتتاح دار عرض "ﭬوكس سينما" الثالثة بالرياض، في "ذا روف" داخل حي الياسمين.
تضم ﭬوكس سينما في ذا روف مزيجًا من أرقى مفاهيم الترفيه ومجموعة واسعة من خيارات الطعام والشراب، كما يمكن للزوار الاستمتاع بالوجبات الخفيفة المتنوعة.
وتوفر ﭬوكس سينما في ذا روف ثماني شاشات، وتبلغ سعتها 553 مقعدًا، كما تتضمن تجارب فريدة منها العائلية KIDS المخصصة لمحبي السينما الصغار.
وتعتزم ﭬوكس سينما افتتاح 110 شاشات بحلول نهاية عام 2019، وقد وصل عدد شاشاتها بعد افتتاح ﭬوكس سينما في ذا روف إلى 39 شاشة في المملكة موزعة بين الرياض وجدة.
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