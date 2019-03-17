متابعة التقويم الدراسي 1440 بالسعودية | التقويم الهجري الدراسى بالمملكة موعد بداية الدراسة وزارة...

في متابعة متنوعة لأخبار العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، ننقل ونتابع معكم التقويم الدراسي 1440 للعام الدارسي الحالي، ونستمر برصد التقارير العاجلة حول موعد بدء الدراسة ونهايتها، وموعد بدء أجازة منتصف العام، ونتابع عبر الجداول كافة التقارير الخاصة بالتقويم الدراسي، من أجل متابعة أفضل للعملة التعليمية في السعودية، ونرصد رابط نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية2

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التقويم الدراسي 1440

قامت وزارة التربية بالمملكة السعودية باعتماد التقويم الدراسي للأعوام الدراسي 1439- 1440- 1441- 1443، مع وضع القواعد التي تنظم العمل خلال تلك الأعوام، على أن يتم تقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين، مع فتح الباب أمام الطلاب للدراسة خلال فصل الصيف، على أن تكون مدة كل فترة دراسي خمسة عشر أسبوعا شاملة الاختبارات التحريرية.

كما حددت أن فترة الاختبارات التحريرية يتم تنفيذها على مدار أسبوعين، مع وجود إمكانية لتقديم موعد عقد الامتحانات التحريرية إذا استجدت الظروف أو لضرورة ما يتم تحديدها من قبل وزير التعليم.

القواعد المنظمة للعمل بالتقويم الدراسي

تضمن القواعد المنظمة للعمل بالتقويم الدراسي 1440، على أن يتم تحديد إجازة منتصف العام على أن تكون أسبوعا أو أسبوعين، ويتم تطبيقها على كافة الجامعات والمدارس، كذلك أجازة عيد الفطر المبارك وأجازه عيد الأضحى بالإضافة إلى أجازة العيد الوطني للمملكة، وما يتم تطبيقه على موظفي القطاعات العامة والوزارات، كما أجازت الوزارة إلى إمكانية العودة إلى المدارس والدامعات قبل بداية العام الدراسي بأسبوع أو اثنين للتهيئة والتجهيز لاستقبال العام الدراسي، بما لا يؤثر على الفترة الزمنية العام الدراسي.

التقويم الدراسي بالسعودية وتوزيع الأسابيع الدراسية

التقويم الدراسي لعام 1439-1440 هـ بالسعودية

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وقد تم تحديد موعد الأحد الموافق الثاني من شهر سبتمبر 2018 موعدا لبدء العام الدراسي بالمملكة السعودية، على أن تكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم الأـحد 16/ 12/ 2018، حيث تبدأ إجازة منتصف العام بنهاية دوام الخميس الموافق 27 من ديسمبر 2018، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني الأحد الموافق السادس من يناير 2019.

التقويم الدراسي 1441 هـ

التقويم الدراسي 1443 هـ

وطبقا للتقويم للتقويم المعتمد من قبل الوزارة، فإن العام الدراسي 1441، سيشهد عودة الطلاب والطالبات خلال شهر رمضان المبارك، بعد انقطاع دام لأكثر من عشرة أعوام.

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