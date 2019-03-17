بدء الرصد الآلي لمخالفتي «الجوال» و«حزام الأمان» في منطقة الباحة خلال أيام

صرحت الإدارة العامة للمرور بأنه سيتم البدء في تطبيق نظام الرصد الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة في منطقة الباحة عقب سبعة أيام.

تجدر الإشارة بأنه قد قام المرور السعودي بتطبيق رصد مخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال خلال القيادة منذ أكثر من عام في الرياض وجدة والدمام، ثم تم تطبيقه بعد ذلك في المناطق الأخرى.

من الجدير بالذكر أن يقدر الحد الأدنى للغرامة المالية التي يتم فرضها على استخدام الهاتف المحمول أو عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة بقيمة 150 ريال ثم ترتفع بعد ذلك إلى 300 ريال، وذلك في حالة عدم التسديد خلال شهر من تاريخ تسجيل المخالفة.