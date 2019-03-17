حساب المواطن يُطلق تطبيقاً للجوال .. تعرف على روابط التحميل

صرح برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، بأنه تم إطلاق تطبيق جوال حتى يسهل كافة الأمور على المستفيدين، حيث يمكنهم تصفح جميع المعلومات وتفاصيل الدفعات من خلال التطبيق بكل سهولة ويسر وبدون أي عناء.

وتابع حساب المواطن بأنه يمكنكم تحميل التطبيق لأجهزة الآي أو إس من خلال هذا الرابط من هنا، أما بالنسبة لأجهزة أندرويد فإنهم يمكنهم تحميل رابط التطبيق من خلال هذا الرابط من هنا.

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تجدر الإشارة أن تم إطلاق برنامج حساب المواطن للتخفيف على الأسر السعودية من الآثار المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في هذه الفترة.