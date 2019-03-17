، الحكومة اليمنية: عدم فضح معرقلي اتفاق السويد يزيد الحوثيين تعنتًا ،

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حذَّرت الحكومة اليمنية من أن عدم الكشف عن المعرقلين الحقيقيين لاتفاق استوكهولم أمام المجتمع الدولي سيشجع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الاستمرار في التعنت، والتهرب من التزاماتها وفقًا لما تم التوافق عليه في استوكهولم.
وجدد نائب وزير الخارجية بالحكومة محمد الحضرمي خلال لقائه في عدن رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مروان علي مطالبة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها وفقًا للقرارات الدولية، وكشف الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد.
وجدَّد الحضرمي دعم الحكومة جهود المبعوث الأممي، ولاسيما فيما يتصل بتنفيذ اتفاق الحديدة. مشددًا على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها وفقًا للقرارات الدولية، وكشف الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد.
وفي موضوع آخر جدَّد نائب وزير الخارجية اليمني الدعوة إلى نقل مكاتب الأمم المتحدة كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وعدم الرضوخ لضغوطات مليشيا الحوثي الانقلابية والسكوت عن مضايقاتهم المستمرة لمكاتب الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطرون عليها، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
من جانبه، أكد رئيس قسم الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الأممي حرص المكتب على الوجود في العاصمة المؤقتة عدن، وإنجاح عملية السلام، وتنفيذ اتفاق استوكهولم، بما في ذلك اتفاق الحديدة.
الحكومة اليمنية: عدم فضح معرقلي اتفاق السويد يزيد الحوثيين تعنتًاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-17
حذَّرت الحكومة اليمنية من أن عدم الكشف عن المعرقلين الحقيقيين لاتفاق استوكهولم أمام المجتمع الدولي سيشجع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الاستمرار في التعنت، والتهرب من التزاماتها وفقًا لما تم التوافق عليه في استوكهولم.
وجدد نائب وزير الخارجية بالحكومة محمد الحضرمي خلال لقائه في عدن رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مروان علي مطالبة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها وفقًا للقرارات الدولية، وكشف الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد.
وجدَّد الحضرمي دعم الحكومة جهود المبعوث الأممي، ولاسيما فيما يتصل بتنفيذ اتفاق الحديدة. مشددًا على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها وفقًا للقرارات الدولية، وكشف الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد.
وفي موضوع آخر جدَّد نائب وزير الخارجية اليمني الدعوة إلى نقل مكاتب الأمم المتحدة كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وعدم الرضوخ لضغوطات مليشيا الحوثي الانقلابية والسكوت عن مضايقاتهم المستمرة لمكاتب الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطرون عليها، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
من جانبه، أكد رئيس قسم الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الأممي حرص المكتب على الوجود في العاصمة المؤقتة عدن، وإنجاح عملية السلام، وتنفيذ اتفاق استوكهولم، بما في ذلك اتفاق الحديدة.
17 مارس 2019 - 10 رجب 1440
08:52 PM
أكدت أنه سيشجعهم على الاستمرار في التهرُّب من التزاماتهم
حذَّرت الحكومة اليمنية من أن عدم الكشف عن المعرقلين الحقيقيين لاتفاق استوكهولم أمام المجتمع الدولي سيشجع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الاستمرار في التعنت، والتهرب من التزاماتها وفقًا لما تم التوافق عليه في استوكهولم.
وجدد نائب وزير الخارجية بالحكومة محمد الحضرمي خلال لقائه في عدن رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مروان علي مطالبة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها وفقًا للقرارات الدولية، وكشف الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد.
وجدَّد الحضرمي دعم الحكومة جهود المبعوث الأممي، ولاسيما فيما يتصل بتنفيذ اتفاق الحديدة. مشددًا على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها وفقًا للقرارات الدولية، وكشف الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد.
وفي موضوع آخر جدَّد نائب وزير الخارجية اليمني الدعوة إلى نقل مكاتب الأمم المتحدة كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وعدم الرضوخ لضغوطات مليشيا الحوثي الانقلابية والسكوت عن مضايقاتهم المستمرة لمكاتب الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطرون عليها، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
من جانبه، أكد رئيس قسم الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الأممي حرص المكتب على الوجود في العاصمة المؤقتة عدن، وإنجاح عملية السلام، وتنفيذ اتفاق استوكهولم، بما في ذلك اتفاق الحديدة.
، الحكومة اليمنية: عدم فضح معرقلي اتفاق السويد يزيد الحوثيين تعنتًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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