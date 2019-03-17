، مسنودًا بالتحالف.. الجيش اليمني يسيطر على آخر معاقل الحوثيين في باقم ،

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أعلن الجيش اليمني إحراز تقدُّم جديد له في غرب مديرية باقم بمحافظة صعدة مسنودًا بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية.
وقال الناطق الإعلامي لمحور آزال، المقدم فائز الصعدي: إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على مناطق جديدة في آخر معاقل المليشيا الحوثية الانقلابية غرب باقم، بالقرب من مديرية مجز بمحافظة صعدة.
وأضاف بأن الجيش استعاد قرى "الجلح والسلفة والدحل" ووادي "المبطح" ووادي آل عسلان جهلة، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل 20 عنصرًا حوثيًّا، بينهم قيادات حوثية كبيرة، أبرزهم المدعو (أصيل الخولاني) الذي يعد مشرف مربع مديرية باقم ومجز، والقيادي المدعو (أبو رضوان المؤيد).
مسنودًا بالتحالف.. الجيش اليمني يسيطر على آخر معاقل الحوثيين في باقموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-17
أعلن الجيش اليمني إحراز تقدُّم جديد له في غرب مديرية باقم بمحافظة صعدة مسنودًا بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية.
وقال الناطق الإعلامي لمحور آزال، المقدم فائز الصعدي: إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على مناطق جديدة في آخر معاقل المليشيا الحوثية الانقلابية غرب باقم، بالقرب من مديرية مجز بمحافظة صعدة.
وأضاف بأن الجيش استعاد قرى "الجلح والسلفة والدحل" ووادي "المبطح" ووادي آل عسلان جهلة، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل 20 عنصرًا حوثيًّا، بينهم قيادات حوثية كبيرة، أبرزهم المدعو (أصيل الخولاني) الذي يعد مشرف مربع مديرية باقم ومجز، والقيادي المدعو (أبو رضوان المؤيد).
17 مارس 2019 - 10 رجب 1440
08:53 PM
استعاد قرى "الجلح والسلفة والدحل" ووادي "المبطح" ووادي "آل عسلان جهلة"
أعلن الجيش اليمني إحراز تقدُّم جديد له في غرب مديرية باقم بمحافظة صعدة مسنودًا بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية.
وقال الناطق الإعلامي لمحور آزال، المقدم فائز الصعدي: إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على مناطق جديدة في آخر معاقل المليشيا الحوثية الانقلابية غرب باقم، بالقرب من مديرية مجز بمحافظة صعدة.
وأضاف بأن الجيش استعاد قرى "الجلح والسلفة والدحل" ووادي "المبطح" ووادي آل عسلان جهلة، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل 20 عنصرًا حوثيًّا، بينهم قيادات حوثية كبيرة، أبرزهم المدعو (أصيل الخولاني) الذي يعد مشرف مربع مديرية باقم ومجز، والقيادي المدعو (أبو رضوان المؤيد).
، مسنودًا بالتحالف.. الجيش اليمني يسيطر على آخر معاقل الحوثيين في باقم ،
المصدر : الخليج 365
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