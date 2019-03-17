، مواطن تركي وراء سرقة حساب "إنستجرام" دار الإفتاء المصرية ،

كشفت مصادر في دار الإفتاء المصرية، أن مواطناً تركي الجنسية يقف خلف سرقة حساب دار الإفتاء على موقع "إنستجرام "، حيث الخليج 365 وقالت الدار عبر صفحة "فيس بوك": "تم سرقة حساب انستجرام الخاص بدار الإفتاء المصرية، فنرجو عدم اعتبار ما يتم نشره، لحين استرجاعها وسيتم الإعلان عن ذلك على الصفحة".
وأكدت الدار بحسب اليوم السابع أن حسابها في موقع "إنستجرام" لم يتم استرداده حتى كتابة تلك السطور ،حيث قامت دار الافتاء على الفور بمراجعة إدارة الفيس بوك المسؤولة عن موقع إنستجرام لسرعة السيطرة على الحساب ،ومعرفة من يقف وراء هذا الأمر.
وبحسب الصحيفة المصرية فإن من يقف وراء هذا "مواطن تركي الجنسية" ودار الافتاء تنسق مع الأجهزة الأمنية بهذا الأمر، مع اتخاذ الدار حزمة من الإجراءات العاجلة لتأمين كافة حساباتها على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، والتي تعد صداعاً في رأس جماعات التكفير نظراً لفضحها كافة مخططاتهم التكفيرية.
مواطن تركي وراء سرقة حساب "إنستجرام" دار الإفتاء المصريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-17
كشفت مصادر في دار الإفتاء المصرية، أن مواطناً تركي الجنسية يقف خلف سرقة حساب دار الإفتاء على موقع "إنستجرام "، حيث الخليج 365 وقالت الدار عبر صفحة "فيس بوك": "تم سرقة حساب انستجرام الخاص بدار الإفتاء المصرية، فنرجو عدم اعتبار ما يتم نشره، لحين استرجاعها وسيتم الإعلان عن ذلك على الصفحة".
وأكدت الدار بحسب اليوم السابع أن حسابها في موقع "إنستجرام" لم يتم استرداده حتى كتابة تلك السطور ،حيث قامت دار الافتاء على الفور بمراجعة إدارة الفيس بوك المسؤولة عن موقع إنستجرام لسرعة السيطرة على الحساب ،ومعرفة من يقف وراء هذا الأمر.
وبحسب الصحيفة المصرية فإن من يقف وراء هذا "مواطن تركي الجنسية" ودار الافتاء تنسق مع الأجهزة الأمنية بهذا الأمر، مع اتخاذ الدار حزمة من الإجراءات العاجلة لتأمين كافة حساباتها على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، والتي تعد صداعاً في رأس جماعات التكفير نظراً لفضحها كافة مخططاتهم التكفيرية.
17 مارس 2019 - 10 رجب 1440
08:51 PM
وسط تحرك لسرعة السيطرة على الحساب ومعرفة من يقف وراء هذا الأمر
كشفت مصادر في دار الإفتاء المصرية، أن مواطناً تركي الجنسية يقف خلف سرقة حساب دار الإفتاء على موقع "إنستجرام "، حيث الخليج 365 وقالت الدار عبر صفحة "فيس بوك": "تم سرقة حساب انستجرام الخاص بدار الإفتاء المصرية، فنرجو عدم اعتبار ما يتم نشره، لحين استرجاعها وسيتم الإعلان عن ذلك على الصفحة".
وأكدت الدار بحسب اليوم السابع أن حسابها في موقع "إنستجرام" لم يتم استرداده حتى كتابة تلك السطور ،حيث قامت دار الافتاء على الفور بمراجعة إدارة الفيس بوك المسؤولة عن موقع إنستجرام لسرعة السيطرة على الحساب ،ومعرفة من يقف وراء هذا الأمر.
وبحسب الصحيفة المصرية فإن من يقف وراء هذا "مواطن تركي الجنسية" ودار الافتاء تنسق مع الأجهزة الأمنية بهذا الأمر، مع اتخاذ الدار حزمة من الإجراءات العاجلة لتأمين كافة حساباتها على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، والتي تعد صداعاً في رأس جماعات التكفير نظراً لفضحها كافة مخططاتهم التكفيرية.
، مواطن تركي وراء سرقة حساب "إنستجرام" دار الإفتاء المصرية ،
المصدر : الخليج 365
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