، 120 ريالا ضريبة على كل تذكرة طيران من الكويت والبداية اول أبريل ،

محمد بن مسعود - الدمام - على أن تذهب قيمة هذه الرسوم إلى "الطيران المدني"

عممت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت على الخطوط العربية السعودية وكافة شركات الطيران، المرسوم الخاص بفرض رسم على كل راكب من المطارات في الكويت وفي اي الرحلات التي تبدأ من الكويت بواقع 120 ريالا سعوديا على التذكرة الواحدة بما يقارب 30 دولاراً أمريكيا.

وسيبدأ تطبيق الرسوم اعتبارا من أول أبريل، على أن تذهب قيمة هذه الرسوم إلى "الطيران المدني، ويشمل المرسوم كل رحلات شركات الطيران، الكويتية وغيرها، التي تنطلق من الكويت أو أي من الوجهات حول العالم.

