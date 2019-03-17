- 1/2
- 2/2
عممت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت على الخطوط العربية السعودية وكافة شركات الطيران، المرسوم الخاص بفرض رسم على كل راكب من المطارات في الكويت وفي اي الرحلات التي تبدأ من الكويت بواقع 120 ريالا سعوديا على التذكرة الواحدة بما يقارب 30 دولاراً أمريكيا.
وسيبدأ تطبيق الرسوم اعتبارا من أول أبريل، على أن تذهب قيمة هذه الرسوم إلى "الطيران المدني، ويشمل المرسوم كل رحلات شركات الطيران، الكويتية وغيرها، التي تنطلق من الكويت أو أي من الوجهات حول العالم.
120 ريالا ضريبة على كل تذكرة طيران من الكويت والبداية اول أبريلخالد خليل الخليج 365 2019-03-17
عممت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت على الخطوط العربية السعودية وكافة شركات الطيران، المرسوم الخاص بفرض رسم على كل راكب من المطارات في الكويت وفي اي الرحلات التي تبدأ من الكويت بواقع 120 ريالا سعوديا على التذكرة الواحدة بما يقارب 30 دولاراً أمريكيا.
وسيبدأ تطبيق الرسوم اعتبارا من أول أبريل، على أن تذهب قيمة هذه الرسوم إلى "الطيران المدني، ويشمل المرسوم كل رحلات شركات الطيران، الكويتية وغيرها، التي تنطلق من الكويت أو أي من الوجهات حول العالم.
17 مارس 2019 - 10 رجب 1440
08:46 PM
على أن تذهب قيمة هذه الرسوم إلى "الطيران المدني"
عممت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت على الخطوط العربية السعودية وكافة شركات الطيران، المرسوم الخاص بفرض رسم على كل راكب من المطارات في الكويت وفي اي الرحلات التي تبدأ من الكويت بواقع 120 ريالا سعوديا على التذكرة الواحدة بما يقارب 30 دولاراً أمريكيا.
وسيبدأ تطبيق الرسوم اعتبارا من أول أبريل، على أن تذهب قيمة هذه الرسوم إلى "الطيران المدني، ويشمل المرسوم كل رحلات شركات الطيران، الكويتية وغيرها، التي تنطلق من الكويت أو أي من الوجهات حول العالم.
، 120 ريالا ضريبة على كل تذكرة طيران من الكويت والبداية اول أبريل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 120 ريالا ضريبة على كل تذكرة طيران من الكويت والبداية اول أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.