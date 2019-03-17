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إعلان الفائزين بجائزة "الأميرة صيتة" للتميز بالعمل الاجتماعي.. الثلاثاء القادم

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محمد بن مسعود - الدمام - ينطلق المؤتمر الصحفي للدورة السادسة للإعلان عن الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي 2018 تحت عنوان "حوكمة العمل وإستدامة البرامج"، بحضور الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد عضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، وبحضور الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث، في تمام الثامنة من مساء يوم الثلاثاء القادم في فندق الفورسيزونز بالرياض.

ويشار إلى أن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تأتي لتأصيل منهج التميز في العمل الإنساني والاجتماعي على حدٍ سواء.

إعلان الفائزين بجائزة "الأميرة صيتة" للتميز بالعمل الاجتماعي.. الثلاثاء القادم

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-17

ينطلق المؤتمر الصحفي للدورة السادسة للإعلان عن الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي 2018 تحت عنوان "حوكمة العمل وإستدامة البرامج"، بحضور الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد عضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، وبحضور الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث، في تمام الثامنة من مساء يوم الثلاثاء القادم في فندق الفورسيزونز بالرياض.

ويشار إلى أن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تأتي لتأصيل منهج التميز في العمل الإنساني والاجتماعي على حدٍ سواء.

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17 مارس 2019 - 10 رجب 1440

08:23 PM

ينطلق المؤتمر الصحفي للدورة السادسة للإعلان عن الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي 2018 تحت عنوان "حوكمة العمل وإستدامة البرامج"، بحضور الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد عضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، وبحضور الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث، في تمام الثامنة من مساء يوم الثلاثاء القادم في فندق الفورسيزونز بالرياض.

ويشار إلى أن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تأتي لتأصيل منهج التميز في العمل الإنساني والاجتماعي على حدٍ سواء.

، إعلان الفائزين بجائزة "الأميرة صيتة" للتميز بالعمل الاجتماعي.. الثلاثاء القادم ،
المصدر : الخليج 365

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