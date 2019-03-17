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قرر "زولفيرمان سياه" اصطحاب طفله البالغ من العمر عامين إلى المسجد، في عادة تهدف إلى تعويده على ارتياد دور العبادة لتتحول زيارة الطفل "ابن رشد" مع والده إلى ذكرى مأساوية.
وفي المسجد الثاني الذي تعرض لهجوم في ضاحية لينوود بمدينة كريستشيرش بنيوزيلندا، اصطحب زولفيرمان ابنه الذي يدعى أفروز وتعني بالعربية "ابن رشد" للصلاة، عندما بدأ الإرهابي برينتون تارانت الذي يعتقد بتميز العرق الأبيض، في إطلاق النار.
ورغم تلقي الأب، الذي أصبح يلقب بـ"زولفيرمان الشجاع"، عدة طلقات نارية ظل لوقت طويل على وضع جسدي واحد يسمح له بحماية طفله، إلى أن تمكن الآخرون من مطاردة المسلح بعيداً. بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.
وبعد المذبحة، أظهرت لقطات مصورة الضحايا، بما في ذلك الطفل ابن رشد، وهو يحتضن أبيه المستلقي على الأرض، ومع أن شظايا من الرصاص أصابت فخذ الطفل الصغير، إلا أنها لم تمنعه من زحزحة نفسه عن جسم أبيه، ليخرج ويتفقده وهو ملقى في غيبوبة كاملة على سجادة لطختها الدماء، أما أم الطفل المعتنقة الإسلام، وهي أميركية، فأخبرت صحافيين سألوها أمس عن زوجها، أنه راقد في المستشفى بحالة مقبولة طبياً، لكن علاجه طويل، وقد استعاد الطفل وضعه الطبيعي.
صورة مبكية.. أب مسلم يحتضن ابنه الصغير لحمايته من رصاصات غدر "إرهابي نيوزيلندا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-17
قرر "زولفيرمان سياه" اصطحاب طفله البالغ من العمر عامين إلى المسجد، في عادة تهدف إلى تعويده على ارتياد دور العبادة لتتحول زيارة الطفل "ابن رشد" مع والده إلى ذكرى مأساوية.
وفي المسجد الثاني الذي تعرض لهجوم في ضاحية لينوود بمدينة كريستشيرش بنيوزيلندا، اصطحب زولفيرمان ابنه الذي يدعى أفروز وتعني بالعربية "ابن رشد" للصلاة، عندما بدأ الإرهابي برينتون تارانت الذي يعتقد بتميز العرق الأبيض، في إطلاق النار.
ورغم تلقي الأب، الذي أصبح يلقب بـ"زولفيرمان الشجاع"، عدة طلقات نارية ظل لوقت طويل على وضع جسدي واحد يسمح له بحماية طفله، إلى أن تمكن الآخرون من مطاردة المسلح بعيداً. بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.
وبعد المذبحة، أظهرت لقطات مصورة الضحايا، بما في ذلك الطفل ابن رشد، وهو يحتضن أبيه المستلقي على الأرض، ومع أن شظايا من الرصاص أصابت فخذ الطفل الصغير، إلا أنها لم تمنعه من زحزحة نفسه عن جسم أبيه، ليخرج ويتفقده وهو ملقى في غيبوبة كاملة على سجادة لطختها الدماء، أما أم الطفل المعتنقة الإسلام، وهي أميركية، فأخبرت صحافيين سألوها أمس عن زوجها، أنه راقد في المستشفى بحالة مقبولة طبياً، لكن علاجه طويل، وقد استعاد الطفل وضعه الطبيعي.
17 مارس 2019 - 10 رجب 1440
08:22 PM
يرقد حالياً في المستشفى بحالة مقبولة لكنه يحتاج لعلاج طويل
قرر "زولفيرمان سياه" اصطحاب طفله البالغ من العمر عامين إلى المسجد، في عادة تهدف إلى تعويده على ارتياد دور العبادة لتتحول زيارة الطفل "ابن رشد" مع والده إلى ذكرى مأساوية.
وفي المسجد الثاني الذي تعرض لهجوم في ضاحية لينوود بمدينة كريستشيرش بنيوزيلندا، اصطحب زولفيرمان ابنه الذي يدعى أفروز وتعني بالعربية "ابن رشد" للصلاة، عندما بدأ الإرهابي برينتون تارانت الذي يعتقد بتميز العرق الأبيض، في إطلاق النار.
ورغم تلقي الأب، الذي أصبح يلقب بـ"زولفيرمان الشجاع"، عدة طلقات نارية ظل لوقت طويل على وضع جسدي واحد يسمح له بحماية طفله، إلى أن تمكن الآخرون من مطاردة المسلح بعيداً. بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.
وبعد المذبحة، أظهرت لقطات مصورة الضحايا، بما في ذلك الطفل ابن رشد، وهو يحتضن أبيه المستلقي على الأرض، ومع أن شظايا من الرصاص أصابت فخذ الطفل الصغير، إلا أنها لم تمنعه من زحزحة نفسه عن جسم أبيه، ليخرج ويتفقده وهو ملقى في غيبوبة كاملة على سجادة لطختها الدماء، أما أم الطفل المعتنقة الإسلام، وهي أميركية، فأخبرت صحافيين سألوها أمس عن زوجها، أنه راقد في المستشفى بحالة مقبولة طبياً، لكن علاجه طويل، وقد استعاد الطفل وضعه الطبيعي.
، صورة مبكية.. أب مسلم يحتضن ابنه الصغير لحمايته من رصاصات غدر "إرهابي نيوزيلندا" ،
المصدر : الخليج 365
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