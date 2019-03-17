، المواجهة بين الهند وباكستان كادت تنزلق لاستخدام الصواريخ ،

محمد بن مسعود - الدمام - نيودلي هددت بإطلاق 6 وإسلام أباد توعدت بالرد بـ3 أضعاف

نقلت "رويترز" اليوم (الأحد) عن خمسة مصادر مطلعة على تطورات المواجهة بين الهند وباكستان الشهر الماضي، أنها كادت تخرج عن السيطرة، وأنه لم يمنع نشوب صراع أكبر سوى تدخل مسؤولين أمريكيين كان من بينهم مستشار الأمن القومي جون بولتون.

وذكر دبلوماسيون غربيون ومصادر حكومية في نيودلهي وإسلام أباد وواشنطن، أن الهند هددت في وقت من الأوقات بإطلاق ستة صواريخ على الأقل على باكستان، وأن إسلام أباد أكدت أنها سترد بضربات صاروخية ثلاثة أمثال الضربة الهندية.

وتوضح الطريقة التي تصاعدت بها التوترات فجأة وأنذرت بإطلاق شرارة حرب بين البلدين المسلحين نووياً، كيف أن إقليم كشمير الذي يطالب كل من الطرفين بأحقيته فيه، ويعد أصل العداء بينهما، لا يزال يمثل واحدة من أشد المناطق الساخنة خطورة في العالم.

ولم يتجاوز الحديث عن الصواريخ التهديدات، وليس ثمة ما يشير إلى أن الصواريخ المعنية أسلحة غير تقليدية، لكن هذا الكلام أثار الفزع في الدوائر الرسمية في واشنطن وبكين ولندن.