، إفراغ محتوى صندوقي الطائرة الإثيوبية.. وأديس أبابا تتسلم المعلومات ،

محمد بن مسعود - الدمام - المكتب الفرنسي أنهى عمله

أفاد مكتب تحقيق وتحليل سلامة الطيران المدني بفرنسا، اليوم (الأحد)، بأنه أفرغ بنجاح محتوى مسجل بيانات رحلة الطائرة الإثيوبية التي تحطمت الأسبوع الماضي.

وذكر "المكتب" أن المعلومات نُقلت للمحققين الإثيوبيين، وأنه أنجز الآن عمله بشأن مسجلي بيانات الرحلة والصوت داخل قمرة القيادة، وفقا لـ"رويترز".

والمكتب مسؤول عن استخراج المعلومات بالصندوقين الأسودين، على الرغم من عدم مشاركته بشكل مباشر في التحقيق في كيفية تحطم الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من أديس أبابا.