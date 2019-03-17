، شرق الليث.. مطالب بتعليق الدراسة بعد إعلان "الكهرباء" فصل التيار عن 3 مراكز ،

محمد بن مسعود - الدمام - بسبب عمل صيانة على الشبكات الهوائية

طالب عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات، وكذلك المعلمون والمعلمات، بتعليق الدراسة غدًا الاثنين والأربعاء بعد غد، في مدارس شرق الليث؛ وهي: مركز بني يزيد ومركز جدم ومركز الرهوة، بعد أن أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن فصل التيار في تلك المراكز ليومي الاثنين والأربعاء من هذا الأسبوع الحالي، بسبب عمل صيانة على الشبكات الهوائية.

جاء ذلك بعد أن أعلن مكتب خدمات كهرباء محافظة الليث، اليوم، عن فصل التيار الكهربائي عن مركز بني يزيد وجدم والرهوة والقرى التابعة لها، الواقعة شرقي الليث، ليوم الاثنين غداً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً، وأيضاً فصل التيار ليوم الأربعاء بعد غد من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً من نفس اليوم.

وعزّت الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن تلك المراكز والقرى إلى عمل صيانة على الشبكات الهوائية وتمديد مغذيات جديدة فيها.

وطالب أولياء أمور الطلاب والطالبات؛ إدارة تعليم الليث، بضرورة تعليق الدراسة في تلك المراكز والقرى والهجر لليومين، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مدارس البنين والبنات التي لم تكن في منأى عن الانقطاع الذي سيطال الجميع، خاصةً أن وقت فصل الكهرباء جاء تزامناً مع ساعات اليوم الدراسي.

واستغربوا من صمت الإدارة التعليمية حيال ما أعلنت عنه "شركة الكهرباء" بما يتعلق بفصل التيار الكهربائي عن المراكز الثلاثة؛ كونها تضم عشرات المدارس بمختلف المراحل بنين وبنات؛ ما يعني تأثرها بشكل مباشر بفصل التيار، لافتين إلى أن أبناءهم وبناتهم لا يتحملون البقاء داخل الفصول دون تكييف وإضاءة.