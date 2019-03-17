القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والهلال السعودى اليوم في كأس زايد للأندية

يلتقي الهلال والأهلي السعودي في المباراة المقرر إقامتها اليوم الأحد، على ملعب جامعة الملك سعود، في إطار منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية).

وتأهل الأهلي إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب، واكتفى بالتعادل السلبي في الإياب، بينما صعد الأهلي على حساب الوصل الإماراتي، بعد أن تغلب عليه ذهاباً وإياباً برباعية مقابل 3 أهداف.

وتقام مباراة الهلال والأهلي في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة، وتنقل مباراة الهلال والأهلي عبر قناة "أبو ظبي الرياضية إتش دي 1" باعتبارها الناقل الحصري للبطولة العربية.

يشار إلى أن تردد قناة أبو ظبي الرياضية على قمر النايل سات هو تردد: 12226 معدل الترميز: 27500 - أفقي