«رعاية الأيتام» بعرعر تودع أكثر من 450 ألف ريال في حسابات المستفيدين لشهر مارس

كفالات شهرية بالإضافة إلى السلة الغذائية
أودعت جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر، يوم الخميس الماضي مبلغ 451.991 ريالًا في الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام والأرامل لشهر مارس للعام الحالي، شملت الكفالات الشهرية، بالإضافة إلى السلة الغذائية عبر بطاقات ممغنطة بالتعاون مع العثيم؛ حيث بلغ عدد الأيتام المسجلين 1053 يتيمًا ويتيمة و337 أرملة مستفيدة داخل مدينة عرعر.
وأكد مدير الجمعية عايض بن حسن العنزي حرص الجمعية أن تكون المساعدات الشهرية للمستفيدين منتظمة شهريًّا دون تأخير قدر المستطاع، مقدمًا شكره لكل من ساهم من المحسنين بدعم برامج الجمعية المتنوعة.
يُذكر أن جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر سلمت في فبراير الماضي بطاقات التأمين الطبي لـ100 يتيم و50 أرملة من أمهات الأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية بالتعاون مع جمعية «كنف» وبدعم كريم من صندوق سابك الخيري «بر»؛ لتوفير العلاج والرعاية الصحية في عدد من المستوصفات والمستشفيات الخاصة.
وأوضح مدير الجمعية عايض بن حسن العنزي أن الجمعية تحرص على الاستفادة من الجمعيات المتخصصة والجهات ذات العلاقة بقديم الخدمة لمستفيدي الجمعية من الأيتام والأرامل في المجالات الرعوية والتنموية، مثمنًا لصندوق سابك الخيري «بر» الذي يقدم مساهمات مجتمعية رائعة، والشكر موصول لجمعية كنف الخيرية على تعاونهم المثمر.
كما أودعت جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر مبلغًا وقدره 256.000 ريالًا في ديسمبر الماضي، في حسابات المستفيدين من الأيتام، ضمن البرنامج الموسمي «كسوة الشتاء» لتأمين مستلزمات الشتاء في ظل برودة الأجواء.
وأوضح مدير الجمعية عايض بن حسن العنزي أن المساعدات المالية لبرنامج «كسوة الشتاء» استفاد منها 1024 يتيمًا مستفيدًا.
وأشار العنزي إلى أن الجمعية تحرص على دعم البرامج الموسمية للمستفيدين الايتام، مقدمًا الشكر لكل من وقف ودعم الحملة، وعلى رأسهم رجال الأعمال محمود بن رمضان الشاذلي، والمتبرعين كافة، ولكل من دعم الحملة من صحفيين وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
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