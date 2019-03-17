تشكيل لجنة لتسيير أعمال جمعية الناشرين السعوديين لمدة 6 أشهر

فتح المجال للراغبين في الانضمام للعضوية ممن تنطبق عليهم الشروط..
أقرّت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الناشرين السعوديين، تشكيل لجنة لتسيير أعمال الجمعية لمدة 6 أشهر، تتكون من 7 أشخاص جرى اختيارهم بالتصويت.
كما كلّفت الجمعية العمومية -خلال اجتماع لها عقد أمس السبت تحت إشراف وزارة الإعلام، على المسرح الرئيس بمعرض الرياض الدولي للكتاب- لجنة تسيير الأعمال، بمراجعة اللائحة الأساسية للجمعية خلال فترة الأشهر الستة، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، والعمل على تصحيح أوضاع العضوية، وفتح المجال للناشرين الراغبين في الانضمام للعضوية ممن تنطبق عليهم الشروط.
وقررت الجمعية أن تقوم اللجنة بالتنسيق مع وزارة الإعلام لتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية، بعد فترة تسيير الأعمال المقررة بستة أشهر، لتتولى اختصاصاتها المقررة في اللائحة، بما فيها انتخاب مجلس الإدارة الجديد.
بينما تقوم اللجنة بإرسال التعديلات المقترحة على اللائحة إلى الأعضاء، قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية المقبل بشهر لتصوّت على التعديلات في الاجتماع المزمع عقده بعد مدة الستة أشهر، وقبل إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد لجمعية الناشرين.
وتنسق اللجنة إجراءات الانتخابات الأولية، والإعلان عن طلب الترشح لمجلس إدارة الجمعية، حيث يجب على المترشح أن يوضح برنامجه الانتخابي.
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