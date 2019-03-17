ضبط 297 ألف منتج تجميل بمستودع غير مرخص في الدمام

ضبطت فرق التفتيش بالهيئة العامة للغذاء والدواء 297 ألف منتج تجميل بمستودع غير مرخص في مدينة الدمام.

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنه تقرر إغلاق المستودع، على خلفية تخزينه منتجات تجميل وتوزيعها دون الحصول على ترخيص نظامي، بينما تمت إحالة المخالفات إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة.

وجددت الهيئة العامة للغذاء والدواء دعوتها إلى المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ الفوري عن المخالفات بالاتصال على مركز الاتصال الموحد على الرقم: 19999.

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يُذكر أن شروط إنشاء مصانع العطور، تشمل تقديم طلب للحصول على الترخيص قبل إنهاء الموافقة المبدئية، والحصول على رخصة البلدية، والدفاع المدني، على أن يكون الجدار الفاصل بين مكان البيع والمعمل من جزءين، على ألا يزيد ارتفاع الجزء الأسفل منه عن متر، ويكون الجزء العلوي من زجاج لا يسمح بالرؤية من خلاله، مع مراعاة التناسب بين حجم المعدات المستخدمة في عمليات الخلط والتعبئة من حجم المحل المراد الخلط والتعبئة بداخله.

كما تتضمن شروط إنشاء مصانع العطور، توزيع أجهزة قياس درجة الحرارة والرطوبة في المعمل بطريقة مناسبة بحيث لا تتجاوز درجة الحرارة 25 درجة، وأن تكون ارضيات المعمل والجدران والأسقف ناعمة وسهلة التنظيف وأن تكون الإضاءة والتهوية كافية وملائمة لطبيعة الأعمال التي تستخدم بالمعمل، مع تزويد العاملين في المعمل بالتعليم والتدريب والخبرة الملائمة لإداء العمل المناط بهم وجود خنة أو دولاب خاص لعزل المواد القابلة للاشتعال.

وينص نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية على «أن مدة تسجيل مستحضر صيدلي أو عشبي خمس سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم ألف ريال لكل تركيز أو صيغة دوائية أو عبوة وذلك عند التسجيل الجديد»، و«لوزارة الصحة حق التفتيش على المنشآت الصيدلية للتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه».

كما ينص النظام على أنه «لمندوبي وزارة الصحة الحق في ضبط المخالفات كما لا يجوز استعمال مصنع المستحضرات الصيدلانية لأي غرض آخر غير تصنيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المرخص له بتصنيعها، في ضوء الترخيص الممنوح للمصنع مع حظر بيع منتجات صيدلية أو عشبية لغير المنشأة الصحية أو الصيدلانية المرخص لها».