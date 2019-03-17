وزارة العدل تعلن عن عدد من الوظائف للرجال والنساء والتقديم عبر نظام جدارة

سعي المملكة العربية السعودية لتوفير فرص العمل لخريجها من الرجال والنساء تنظم كل فترة وزارة من الوزارات المعنية عن توافر هذه الفرص الوظيفية خاصة أمام الخريجين والخريجات من حملة المؤهلات العلمية المختلفة، ومن هذه الوزارات وزارة العدل بالمملكة حيث أصدرت في بيانها المنشور عن توافر عدد من الفرص الوظيفية المتنوعة يصل إلي عدد ( 276) وظيفة للرجال والنساء تحت بند رواتب الموظفين العام ( الإدارية) وذلك من خلال موقعها الإلكتروني علي شبكة الإنترنت، حيث تتاح الوظائف حسب التخصصات المناسبة لكل وظيفة ويكون العمل في هذه الوظائف في مقرها بمدينة الرياض ويتقدم الراغبين للتسجيل في هذه الوظائف من خلال منظومة التوظيف جدارة.

وظائف وزارة العدل



باحث شرعي للرجال.

باحث قانوني للرجال.

باحث تطوير موارد بشرية للرجال.

باحث شرعي للنساء.

باحث قانوني للنساء.

باحث قضايا للنساء.

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باحث عمليات موارد بشرية للنساء.

مطور برامج أول للنساء.

كيفية التقديم من خلال نظام جدارة؟

يتم الدخول علي موقع نظام التوظيف جدارة مع مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وفي حالة وجود آي اختلافات في البيانات يقدم القائم بالتسجيل طلب إلي وزارة الخدمة المدنية لدراسته وعند التأكد من صحة البيانات المسجلة يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية مع إستبعاد الطلبات الغير متطابقة.

نظام التوظيف جدارة مع مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وفي حالة وجود آي اختلافات في البيانات يقدم القائم بالتسجيل طلب إلي وزارة الخدمة المدنية لدراسته وعند التأكد من صحة البيانات المسجلة يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية مع إستبعاد الطلبات الغير متطابقة. النقر علي الخانة الخاصة بالإطلاع علي الإعلان.

الاختيار من ضمن الوظائف المعلنة بالفعل ثم حفظ الطلب الذي تم تسجيله.

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الفئات التي تستطيع التقدم للتسجيل في هذه الوظائف

الحاصلين علي درجة الماجستير من الجنسين خريجين وخريجات طبقا للتخصصات المرفقة بالإعلان.

الحاصلين علي الدبلومات العليا بعد الشهادة الجامعية من الخريجين والخريجات طبقا للتخصصات الموضحة بالإعلان.

الفرص الأكثر قبولا التخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.

أن يكون المتقدم معه قرار معادلة من وزارة التعليم خاصة من الحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

الالتزام بحضور المقابلة الشخصية لجميع المتقدمين مع دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى في عدد النقاط.

من خلال إجراء المقابلة الشخصية للمرشحين سوف يتم إجراء مطابقة بياناتهم وفي حالة وجود اختلافات في البيانات أو عدم النجاح في المقابلة الشخصية سوف يتم استبعاد المرشح.

الترشح النهائي لجميع المتقدمين يتم بعد مطابقة البيانات المقدمة والتأكد من صحتها والانتهاء من جميع المقابلات الشخصية للمتقدمين من المرشحين.

موعد التقديم

يبدأ التقديم لهذه الوظائف في اليوم الأحد الموافق 10/07/1440 هــ في تمام الساعة الــ9 صباحا علي أن يتم غلق باب التسجيل يوم الخميس الموافق 14/07/1440 هـــ في تمام الساعة 12 مساءآ

ويتم التقديم لهذه الوظائف من خلال زيارة موقع نظام جدارة للتوظيف