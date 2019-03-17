استشاري طب نفسي جنائي: إرهابي نيوزيلندا مسؤول جنائياً ولا يمكن تقبل إعفائه من المسؤولية بداعي "المرض العقلي"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أكد استشاري طب نفسي جنائي، على المسئولية الجنائية لمرتكب العمل الإرهابي في أحد المساجد في نيوزيلندا أمس الجمعة، مشدداً على أنه لا يمكن تصنيف ذلك في إطار المرض النفسي أو العقلي، مشيراً إلى أن جميع المعطيات تؤكد هذا الرأي، وأن المعطيات المنشورة حتى 16 مارس 2019 تدل على أن "تارانت" قد قام بالفعل الإجرامي، وأنه كان مدركاً لفعله، وما قد يترتب عليه وبدافع أيديولوجي يميني متطرف.

وقال الدكتور حسن بن رافع الشهري استشاري الطب النفسي والطب النفسي الجنائي في "مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض": "لن يتقبل العالم بأن يرى (تارانت) يعفى من مسؤوليته الجنائية عن الجريمة التي ارتكبها بدعوى أن لديه مرضاً عقلياً، أو أن نرى العالم لا يأخذ هذا العمل الإرهابي بكل جدية ويبحث عن حلول ناجعة لمكافحة الإرهاب من أي أيديدلوجية كانت، فالإرهاب لا دين له، وشواهد التاريخ على ذلك كثيرة".

وأوضح أن الكثير من المشاهدين للجريمة الإرهابية سيقومون بتأويلات وتفسيرات عديدة للدافع وراء هذه الجريمة؛ فهناك من سيصف مرتكبها بأنه مختل أو مريض أو مجرم أو متطرف أو معتوه أو إرهابي، وقس على ذلك، وكل مصطلح بمعناه وكل بدلوه وفهمه.

وزاد: من استقرأ ما نشر عن الفعل يظهر أن (تارانت) قد خطط للفعل مسبقا"، مشيراً إلى ثلاثة أشهر من التخطيط قبل تنفيذ الفعل، حيث كان قد اختار المكان بعناية وهو أحد المساجد الكبيرة في المدينة، كما أنه قد اختار الوقت الذي سيكون فيه أكبر عدد من المصلين وهو صلاة الجمعة.

وأشار إلى أنه يظهر من خلال الفيديو أنه كان يدرك الزمان والمكان ومن حوله، وأنه كان يطلق النيران على كل من رأته عينه بهدف قتله والقضاء عليه حتى إنه شوهد وهو يطلق النار مرة أخرى على امرأة مصابة وملقاة على الأرض، وكانت تستنجد حتى قضى عليها، وأنه لم يكن يريد أن يخفي هويته لما يظهر أنه يرى بأهمية نشر دعوته النازية الجديدة ولإيمانه المتطرف بمدى صحتها.

وأضاف الدكتور "الشهري": "من يتتبع تفاصيل المنشور إعلامياً عن المدعو (برانتون تارانت) وهو أحد أربعة مقبوض عليهم في الحادثة يجد أنه شاب أبيض يبلغ الثامنة والعشرين من عمره أسترالي المنشأ والجنسية، ويظهر أن طفولته ومراحل تطوره النمائي كانتا طبيعيتين، وأن مستواه التعليمي هو المرحلة الثانوية، وأنه عاش في الريف لمدينة صغيرة مع والده، كما أن ما أظهرته الكتابات على الأسلحة النارية وملحقاتها التي استخدمها يجد أنه متغذّ بفكر أيديولوجي متطرف، حيث كانت تشير تلك الكتابات إلى عدة حروب واعتداءات إرهابية سابقة".

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وإن صح أنه أشار في كتاباته المنشورة على وسيلة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) الموجهة لمتابعيه إلى (الفايكينغ) حين ذكر بأنه في حال لم يبقَ على قيد الحياة بعد ارتكابه الفعل فسيكون في (الفالهالا)، وهي مما يؤمن به (الفايكنغ) حيث إنها أسطورة تتحدث عن قاعة لمن يموت من المحاربين في المعارك يعيش فيها بسعادة في العالم الآخر (أي بعد الموت).

وتابع: "الكثير من المؤشرات ترجح وتدل على أن مبررات الفعل ذات مدلول أيديولوجي متطرف، حيث نسب إلى تارانت مذكرة بيان وجهت لمتابعيه تضمنت دعوته إلى فكر نازي جديد وطرد المحتلين لبلادهم من المهاجرين موجهة بشكل عام إلى المسلمين، وحين توجه إلى مكان الجريمة كان يستمع إلى إحدى الأغاني التي تمجد الحرب الصربية في البوسنة والهرسك، إضافة إلى أنه ذكر أنه سينتقم لكل ضحايا الإرهاب في أوروبا".

وبين الدكتور "الشهري" أنه لم يجد ما يستدل به من خلال ما نشر أو ما لوحظ في الفيديو عن الفعل بأن هناك ما يشير إلى وجود أعراض هلاوس أو ضلالات اضطهادية نتيجة لاضطراب نفسي ذهاني أو هوسي أو اكتئابي، كما أنه لم يلاحظ على المذكور أية اضطرابات سلوكية تدعو للاشتباه به قبل حدوث العمل الإرهابي الذي قام به.

ولفت إلى أن السلطات سبق ولاحظت الكتابات المنشورة على الأسلحة إلا أنه بالنسبة لهم لم يكن لها معنى؛ وذلك لعدم اشتباههم في تارانت بأن لديه مرضاً عقلياً أو سلوكاً إجرامياً أو إرهابياً، وقد يستدل من ذلك على قدرته على إخفاء نواياه وخططه والتسلل من خلال الأجهزة الأمنية لديهم، كما لم تشر أي من التقارير المنشورة إلى أي سلوك إجرامي أو سوابق أو جنح أو تاريخ عنف سابق لتارانت، إضافة إلا أنه لم يكن معروفاً بمرض نفسي جسيم في أي مصحة نفسية قبل ارتكابه هذه الجريمة.

وشدد استشاري الطب النفسي والطب النفسي الجنائي الدكتور حسن الشهري على أن التطرف الديني أو التطرف السياسي لا يعد مرضاً نفسياً أو عقلياً في الطب النفسي، وليس مبرراً لجعل شخص ما يرتكب جرائم تجاه الآخرين، حتى وإن كانت الأيديولوجية المتطرفة تخرج عن المألوف لدى المجتمع، إلا أنها ليست مرضاً عقلياً تعفي الشخص من مسؤوليته الجنائية.