شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر بدر بن عبدالمحسن يلقي 14 قصيدة في اليونسكو والان نبدء بالتفاصيل
ومن المنتظر أن يلقي الأمير بدر بن عبدالمحسن ما بين 12 و 14 قصيدة مع ترجمة مباشرة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وسط حضور عالمي يقارب الـ400 شخص من أدباء ومثقفين، مسؤولين في عدد من الدول الأعضاء بمنظمة "اليونسكو".
ويصاحب الأمسية معرض فني يحتوي على لوحات فنية من أبداعات للأمير بدر بن عبدالمحسن الثقافية، في حين يشارك الفنان حسين الجسمي السفير فوق العادة للنوايا الحسنة، بمعزوفة فنية خلال الأمسية لأول مرة من على خشبة مسرح اليونسكو.
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