العقاري يذكر المستفيدين بنسبة الدفعة الأولى الجديدة

2019-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد الصندوق العقاري التذكير بشروط الدفعة الأولى لشراء العقار.

وقال الصندوق : نذكركم بأن الدفعة الأولى لشراء العقار أصبحت 5% بدلاً من 10%.

وقال الصندوق إن شروط تخفيض الدفعة المقدمة:

أن يكون لدى المستفيد عائلة.

أن يكون عمر المستفيد 25 عاماً أو أكثر.

أن يكون المسكن الأول.

أن تكون سعر الوحدة 800 ألف وأقل.

Advertisements

يذكر أن شروط شراء الوحدة السكنية الجاهزة من السوق هي أن تكون الوحدة السكنية مطابقة لشروط وأحكام الجهة التمويلية. والقدرة الشرائية للمواطن المستحق بناءً على الشروط والأحكام وآلية العمل.

وتتضمن خيارات برنامج “قرض عقاري” خمسة خيارات هي “وحدة سكنية جاهزة، وحدة سكنية تحت الإنشاء، البناء الذاتي، رهن العقار، التمويل العقاري القائم”.

والمعروف أن القرض العقاري هو برنامج تمويلي جديد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يستهدف قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية، وتصدر الأرقام بشكل شهري.

ويتم تمويل المستفيدين بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، ويقوم صندوق التنمية العقارية بسداد أرباح التمويل عن المستفيد بشكل كلي أو جزئي ويتم تحديد الدعم حسب عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل والعمر.

ويكون الدعم 100 بالمائة لمن دخلهم 14 ألف ريال أو أقل وذلك حسب أنظمة ولوائح “الصندوق”.