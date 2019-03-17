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2019-03-17 12 نوعًا من الخضار والفاكهة الأكثر تلوثاً بالمبيدات الحشرية متابعات الخليج 365 - متابعة مع التطور الهائل في وسائل مكافحة الآفات الزراعية واستخدام المبيدات الحشرية قد تتأثر بعض المنتجات ما يوجب قيام الجهات المختصة بسحب عينات وتحليلها للتأكد من خلوها من آثار أية مبيدات ضارة.

ووفقا لقائمة دولية فإن هناك عدة أنواع من الفاكهة والخضراوات تحتفظ بكميات من المبيدات أكثر من غيرها ما يعني الحرص عند شرائها وضرورة غسلها بشكل جيد.

الفراولة تصدرت قائمة من 12 نوعاً من الفاكهة والخضار الأكثر تلوثاً أما باقي القائمة فكان كما يلي: 1: الفراولة 2: السبانخ 3: النكتارين 4: التفاح 5: العنب Advertisements 6: الدراق 7: الكرز 8: الإجاص (الكمثرى) 9: البندورة 10: الكرفس 11: البطاطا 12: الفلفل الحلو









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