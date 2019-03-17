شاهد مميزات تطبيق حساب المواطن من الداخل

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شاهد مميزات تطبيق حساب متابعات الخليج 365 من الداخل
متابعات الخليج 365 - شريف النشمي
في إطار التسهيل على المستفيدين أطلق برنامج حساب متابعات الخليج 365 تطبيقًا للهواتف والأجهزة الذكية.
ويتيح التطبيق للمستفيدين الاطلاع على بياناتهم لمعرفة تفاصيل الدفعات المالية، ومعلومات وتفاصيل الطلب إلى جانب التعرف على دراسة حالة الأهلية والاعتراض وكذلك الاطلاع على بيانات المستفيد.
ويُعد إطلاق التطبيق خطوة لتحسين ورفع جودة الخدمة ومواكبة للتغيير في ظل التطور التقني واستغلال التقنية في سبيل توفير وقت وجهد المستفيدين، كما يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام والتنقل من أيقونة لأخرى مما يساعد المستفيدين من تصفح حساباتهم ومتابعة تفاصيل الدفعات الخاصة بهم ونتائج الأهلية لكل شهر بالإضافة لخدمات أخرى دون الحاجة لاستخدام الأجهزة الحاسوبية.
ولتحميل تطبيق حساب متابعات الخليج 365 للهواتف التي تعمل بنظام “آي أو إس” عبر هذا الرابط: (هنا) .
ولتحميل التطبيق لمستخدمي نظام الأندرويد تنزيل التطبيق من خلال الرابط الآتي: (هنا) .
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