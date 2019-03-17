4 خدمات في تطبيق حساب المواطن للأجهزة الذكية

2019-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق برنامج حساب متابعات الخليج 365 تطبيقا للهواتف والأجهزة الذكية من باب التسهيل والتيسير على المواطنين ولتمكينهم من الاطلاع على بياناتهم لمعرفة تفاصيل الدفعات المالية، ومعلومات وتفاصيل الطلب إلى جانب التعرف على دراسة حالة الأهلية والاعتراض وكذلك الاطلاع على بيانات المستفيد.

ويأتي إطلاق التطبيق ضمن الإجراءات التطويرية وتفعيل الخدمات التقنية الحديثة.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن إطلاق التطبيق يُعد خطوة لتحسين ورفع جودة الخدمة ومواكبة للتغيير في ظل التطور التقني واستغلال التقنية في سبيل توفير وقت وجهد المستفيدين، كما يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام والتنقل من أيقونة لأخرى مما يساعد المستفيدين من تصفح حساباتهم ومتابعة تفاصيل الدفعات الخاصة بهم ونتائج الأهلية لكل شهر بالإضافة لخدمات أخرى دون الحاجة لاستخدام الأجهزة الحاسوبية.

وأفاد بأنه يمكن للمستفيدين استخدام التطبيق وتنزيله عبر هواتفهم الذكية والتي تعمل بنظام “آي أو إس” عبر هذا الرابط: (هنا) كما يمكن لمستخدمي نظام الأندرويد تنزيل التطبيق من خلال الرابط الآتي: (هنا) .