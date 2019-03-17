سوق الأسهم يستهل تعاملات الأسبوع منخفضًا

2019-03-17

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 19.44 نقطة ليقفل عند مستوى 8563.44 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 135 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 94 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخضري, العالمية, سيسكو, الأحساء, وولاء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المعذر ريت, الرياض ريت, صافولا, دور, وميدغلف للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 7.93% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, كيان السعودية، زين السعودية, الخضري, وسيسكو هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, كيان السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 4.42 نقطة ليقفل عند مستوى 3685.74 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 54 ألف سهم تقاسمتها 128 صفقة.