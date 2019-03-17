اتفاقية تعاون بين “منشآت” وغرفة الحدود الشمالية لتمكين ودعم رواد الأعمال

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية في عرعر، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون لنشر ثقافة العمل الحر والتوعية في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث والتقارير، لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التطور والازدهار وجعل هذا القطاع محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية وممكّنًا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ووقع الاتفاقية، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد, ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية محمد بن صالح الخليوي.

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واتفق الطرفان على التعاون وتنسيق الجهود مع اللجان المختلفة والفعالة داخل الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بجميع قطاعاتها، وإقامة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والندوات التعريفية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية امتدادًا لعدد من الاتفاقيات بين “منشآت” والغرف التجارية الصناعية الهادفة إلى دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مناطق المملكة، حيث وُقِّعت اتفاقيات تعاون مع الغرف التجارية الصناعية بمنطقة حائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعسير، ومحافظة جدة.

يذكر أن “منشآت” تحرص على تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها، وتعمل بشكل دؤوب على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.