غدا.. جامعة شقراء تقيم ملتقى “دور الجامعات في تعزيز مفهوم الأمن السيبراني”

جدة - عمرو شويل شقراء- الخليج 365

تقيم جامعة شقراء مُمثلة في وكالة الجامعة لشؤون الطالبات، يوم غدٍ الإثنين، ملتقى “دور الجامعات في تعزيز مفهوم الأمن السيبراني: التحديات والرؤى و التوجهات”، بحضور مدير الجامعة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، وذلك في مسرح المدينة الجامعية بمحافظة شقراء.

وأوضح مدير الجامعة، أن هذا الحدث يأتي انطلاقًا من أهمية تعزيز مفهوم الأمن السيبراني وحماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية وبيان دور الجامعات كمؤسسات أكاديمية في ذلك، ويستهدف بشكل كبير التأسيس لصناعة وطنية في مجال الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية بالقطاعات ذات الأولوية وهو ما تضمنته رؤية المملكة 2030.

بدورها أشارت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات والمشرف العام على الملتقى الدكتورة خلود بنت طلال الحساني، إلى أن الملتقى سيناقش عدة محاور منها أهمية حماية البنية التحتية الحرجة، ودور الجامعات في تنمية مجتمع المعرفة، وزيادة الوعي والمسؤولية المجتمعية لإدارة مخاطر الأمن السيبراني، وتبني لرفع الجامعات لبرامج البحث العلمي وتطوير الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني ودعمها، مضيفةً أنه سيعقد على هامش الملتقى عدد من ورش العمل التخصصية في مجال الأمن السيبراني.