مواعيد العُطل الرسمية في السعودية 2019 الاجازات حسب التقويم الوطني في المملكة

كل عام وانتم جميعا بخير والأمة العربية والإسلامية بخير .. نترقب في الآونة القادمة والأيام القليلة القادمة بداية العام الميلادي الجديد 2019 والذي لا يتبقى سوى أقل من 5 أيام على بدايته وبعد أن استطلعنا موعد اجازات مصر في 2019 طبقا للإجازات الرسمية سواء كان للقطاع العام أو الخاص وهو مايمكنكم الإطلاع عليه من خلال المقال التالي: إجازات 2019 في مصر جدول مواعيد جميع الاجازات والعطلات الرسمية والحكومية في مصر للعام الميلادي الجديد نستعرض الآن معكم ومن خلال هذا المقال جدول مواعيد جميع الاجازات الرسمية والعطلات 2019 التي تشهدها السعودية في خلال العام الميلادي الجديد 2019.

موعد العُطل الرسمية في السعودية 2019

هذا وكما هو معهود ومعروف للجميع فإن إجازات وعُطلات السعودية لا تصل إلى عدد عُطلات اجازات مصر أو الإمارات أو العديد من الدول العربية الأخرى فكما نعلم الاجازات الرسمية في السعودية هي في ثلاث مُناسبات فقط هي : اليوم الوطني للمملكة – عيد الفطر المُبارك – عيد الأضحى المُبارك. وهو ما تستعرضه معكم من خلال هذا المقال حيث نستعرض موعد العُطلات الرسمية في السعودية 2019

موعد العُطلات الرسمية في السعودية 2019

هذا وفيما يلي نستعرض موعد العُطل الرسمية في السعودية 2019

Advertisements

المُناسبة (الإجازات والعُطل) اليوم التاريخ اجازة عيد الفطر في السعودية الثلاثاء إلى الخميس 4 يونيو 2019 إلى 6 يونيو 2019 اجازة عيد الاضحى في السعودية السبت إلى الثلاثاء 10 أغسطس 2019 إلى 13 أغسطس 2019 موعد اجازة اليوم الوطني للملكة السعودية 1440 الإثنين 23 سبتمبر 2019

هذا كان كل مايُخص موعد إجازات وعُطلات السعودية الرسمية 2019.

بدء العام الميلادي الجديد 2019 في السعودية

هذا ولا يتبقى سوى 5 أيام على بدء العام الميلادي الجديد 2019 الذي نترقب جميعا بدايته هذا وتعتبر أول اجازة أو عُطلة رسمية في السعودية هي عُطلة عيد الفطر المبارك 1440 والمقرر لها 4 يونيو من هذا العام 4 يونيو 2019 أعاد الله علينا وعليكم الأيام الطيبة المُباركة بالخير واليُمن والبركات.

هذا ويترقب الجميع في هذه الأنحاء اقتراب شهر رمضان الكريم الذي يحل علينا قريبا خلال الـ 56 يوم القادمة قبل أن يأتي علينا عيد الفطر المبارك في مطلع شهر يونيو 2019 وهي أول العطل الرسمية 2019 في المملكة العربية السعودية كل عام والامة الإسلامية بكل خير ويمن وبركات.