شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسة» تعلن إغلاق معرض الحرمين.. لهذا السبب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في معرض الحرمين الشريفين، إغلاق أبوابه، وذلك يوم السبت الموافق 1440/7/23 لإجراء الصيانة الدورية لمقتنيات المعرض الأثرية، وما يحتويه من مقتنيات ثمينة.

وأضافت الرئاسة أنه ستتم عمل الصيانة اللازمة للمرافق التابعة له حفاظاً عليها من التلف.