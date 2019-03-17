شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسة» تعلن إغلاق معرض الحرمين.. لهذا السبب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في معرض الحرمين الشريفين، إغلاق أبوابه، وذلك يوم السبت الموافق 1440/7/23 لإجراء الصيانة الدورية لمقتنيات المعرض الأثرية، وما يحتويه من مقتنيات ثمينة.
وأضافت الرئاسة أنه ستتم عمل الصيانة اللازمة للمرافق التابعة له حفاظاً عليها من التلف.
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