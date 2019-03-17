قائد القوات الجوية السعودية يتفقد المجموعة المشاركة في تمرين "العلم الأحمر - 2019"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زار قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر قاعدة نلس الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان في استقباله قائد مركز العمليات الجوية الفريق هومز، حيث رافقه لحضور عرض فريق الثاندر بيردز الجوي.

وبعد انتهاء العرض الجوي انتقل قائد القوات الجوية الملكية السعودية، يرافقه رئيس هيئة عمليات القوات الجوية اللواء الطيار الركن سليمان الفايز، وقائد قاعدة الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن محسن الزهراني، والملحق العسكري بسفارة السعودية في واشنطن واوتاوا اللواء الطيار الركن يوسف الحربي، لزيارة مجموعة القوات الجوية المشاركة في "تمرين العلم الأحمر- 2019"، وكان في استقباله ومرافقيه في مقر التمرين قائد مجموعة القوات الجوية العقيد الطيار الركن مسعود بن شري، وأركان التمرين.

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عقب ذلك توجه إلى مبنى العلم الأحمر، واطلع على سير العمليات، مستمعا إلى إيجاز من قائد التمرين على ما تم تنفيذه.

كما زار مقر الصيانة الخاص بالطائرات، والتقى مع الأطقم الفنية، حيث حثهم على الاستفادة من هذا التمرين وإبراز مهاراتهم التي اكتسبوها، مؤكدا أن ما وصلت إليه القوات الجوية من قدرة قتالية ضاربة جاء بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة.

وأضاف أن القوات الجوية تحرص على إرسال مجموعة كبيرة من الأطقم الجوية والفنية للدراسة خارج المملكة والتدريب وإقامة التمارين المشتركة داخل المملكة وخارجها التي تعود بالفائدة على قواتنا الجوية، حاثا الجميع على بذل الجهد خلال هذا التمرين لتحقيق الأهداف المرجوة.

إثر ذلك التقطت الصور التذكارية للمشاركين، هذا وقد تقدم قائد القوات الجوية بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين، مشيدا بالمستوى الفني الكبير "لتمرين العلم الأحمر - 2019"، مؤكدا أن مجموعة القوات الجوية استطاعت تحقيق أفضل النتائج، متفوقة بذلك على مثيلاتها من الدول المشاركة، مثمنا ما تقوم به الأطقم الجوية والفنية والمساندة من جهود مميزة للظهور بهذا المستوى المشرف.