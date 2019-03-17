شاهد.. تأثر الملك سلمان خلال استذكار رحلة توحيد البلاد على يد والده المؤسس

دبي - بواسطة محمد فارس تفاعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع العرضة التاريخية، خلال حفل السباق السنوي الكبير على كأس الملك عبدالعزيز، لجياد الإنتاج المحلي، الذي رعاه الملك سلمان أمس (السبت).

وخلال استذكار رحلة مؤسس البلاد الملك عبدالعزيز –رحمه الله- لتوحيد المملكة العربية السعودية، تأثر الملك سلمان بهذه الذكرى، وتفاعل مع العرضة التاريخية.