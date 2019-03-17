توقعات حالة الطقس في السعودية اليوم الأحد 17-3-2019

نتابع معكم أخبار الطقس في السعودية اليوم الأحد، وفق التوقعات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل صورة عامة عن حالة المناخ في المملكة، كذلك تنبؤات درجات الحرارة في عدة مدن أبرزها الطقس في الرياض العاصمة والطقس في مكة المكرمة والطقس في المدينة المنورة.

توقعات حالة الطقس في السعودية اليوم الأحد

وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية السعودية فإن طقس اليوم المتوقع يكون على النحو التالي

نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي الى شبه انعدام في الرؤية الأفقية تصحب بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق على ( الرياض ، الشرقية ، الحدود الشمالية ، الجوف . القصيم و نجران ) . في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من شمال شرق المملكة ويتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران ، جازان ، عسير والباحة . Advertisements

تنبؤات درجة الحرارة اليوم في المدن السعودية