، الهيئة السعودية للملكية الفكرية تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب لأول مرة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - شاركت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م لأول مرة منذ إنشائها، خلال الفترة من 6 إلى 16 رجب 1440هـ الموافق 13 إلى 23 مارس 2019.
وتأتي مشاركة الهيئة لتعزيز الوعي حول الملكية الفكرية من خلال ورش عمل وجناح يواكب أيام المعرض، ويعرّف الزوار بدور الهيئة ومهامها وتاريخ ومستقبل الملكية الفكرية، إضافة لشرح عن مجالات الملكية الفكرية وهي براءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية والعديد من المجالات ذات العلاقة، بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات كافة من زوار المعرض.
ودعت الهيئة زوار المعرض لزيارة ركنها الخاص رقم (X-13) الواقع أمام منصات التوقيع بالمعرض، إذْ يقدم الركن شاشة عرض مرئية تعريفية بالملكية الفكرية وتقديم منشورات وإهداءات خاصة للزوار.
يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب انطلقت فعالياته الخميس الماضي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وجاء تحت شعار "الكتاب بوابة المستقبل".
الهيئة السعودية للملكية الفكرية تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب لأول مرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-17
شاركت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م لأول مرة منذ إنشائها، خلال الفترة من 6 إلى 16 رجب 1440هـ الموافق 13 إلى 23 مارس 2019.
وتأتي مشاركة الهيئة لتعزيز الوعي حول الملكية الفكرية من خلال ورش عمل وجناح يواكب أيام المعرض، ويعرّف الزوار بدور الهيئة ومهامها وتاريخ ومستقبل الملكية الفكرية، إضافة لشرح عن مجالات الملكية الفكرية وهي براءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية والعديد من المجالات ذات العلاقة، بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات كافة من زوار المعرض.
ودعت الهيئة زوار المعرض لزيارة ركنها الخاص رقم (X-13) الواقع أمام منصات التوقيع بالمعرض، إذْ يقدم الركن شاشة عرض مرئية تعريفية بالملكية الفكرية وتقديم منشورات وإهداءات خاصة للزوار.
يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب انطلقت فعالياته الخميس الماضي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وجاء تحت شعار "الكتاب بوابة المستقبل".
17 مارس 2019 - 10 رجب 1440
05:57 PM
شاركت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م لأول مرة منذ إنشائها، خلال الفترة من 6 إلى 16 رجب 1440هـ الموافق 13 إلى 23 مارس 2019.
وتأتي مشاركة الهيئة لتعزيز الوعي حول الملكية الفكرية من خلال ورش عمل وجناح يواكب أيام المعرض، ويعرّف الزوار بدور الهيئة ومهامها وتاريخ ومستقبل الملكية الفكرية، إضافة لشرح عن مجالات الملكية الفكرية وهي براءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية والعديد من المجالات ذات العلاقة، بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات كافة من زوار المعرض.
ودعت الهيئة زوار المعرض لزيارة ركنها الخاص رقم (X-13) الواقع أمام منصات التوقيع بالمعرض، إذْ يقدم الركن شاشة عرض مرئية تعريفية بالملكية الفكرية وتقديم منشورات وإهداءات خاصة للزوار.
يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب انطلقت فعالياته الخميس الماضي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وجاء تحت شعار "الكتاب بوابة المستقبل".
، الهيئة السعودية للملكية الفكرية تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب لأول مرة ،
المصدر : الخليج 365
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