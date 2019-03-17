، باحث اجتماعي لـ"الخليج 365": لا بد من تأهيل وعلاج المتحرشين وإبعادهم عن مصادر العودة للخطأ ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: التفكك الأسري من أهم العوامل التي تخلق شخصية الجاني

أيَّدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى، مقترح تعديل على نظام حماية الطفل، يمنع عمل المدانين بالتحرش الجنسي بالأطفال في وظائف أو مهن تتيح لهم التعامل مع الأطفال.

ويهدف مقترح التعديل إلى توفير الحماية اللازمة للأطفال في المواقع المختلفة؛ كالمدارس، والمعاهد، والأندية والمراكز الرياضية والترفيهية، إلى جانب حماية الفئات الضعيفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام في دور الرعاية والتربية والتأهيل من التحرش.

وفي هذا السياق قال الباحث التربوي والاجتماعي عبدالرحمن القراش لـ"الخليج 365": يعتبر التحرش من أخطر وأهم القضايا التي تواجه المجتمع؛ حيث لا زالت بعض قوانين تفعيله عالقة بسبب عدم وجود عقوبات رادعة تمنع مرتكبيها من الإقدام عليها، إلى جانب افتقار الوعي الاجتماعي بخطورته وماهية حدوثه، وكيفية تجنبه في الأماكن العامة كالشوارع والمنتزهات، أو الخاصة مثل المدارس والمعاهد والجامعات وأماكن العمل، أو المواصلات، والمطاعم، والأسواق التجارية، أو حتى داخل المنزل، بل وفي صحبة الأقارب من العائلة أو الزملاء، ناهيك عن التحرش الإلكتروني الممارس عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل وغيره.

وأضاف: تعتبر الأعمار الأكثر عرضة للتحرش هو من 15 - 6 سنة؛ وهو العمر الذي يظهر على الطفل علامات النضوج؛ مما يدعو ضعاف النفوس للتحرش به، خصوصاً إنْ كان من غير إشراف عائلي؛ لذلك بات التحرش مشكلة تهدد كيان الأسرة، وبدأت تطل علينا برأسها رغم اتفاق جميع الأديان والقوانين والثقافات على تحريمه وتجريمه؛ فهو كارثة بكل المقاييس الإنسانية وانتهاك صارخ للقيم.

وتابع: التفكك الأسري من أهم العوامل التي تخلق شخصية الجاني؛ لافتقاده للتوجيه والرقابة والتعطش للعاطفة والحنان، فـيحوّله هذا الحرمان العاطفي إلى رغبة في الانتقام من المجتمع تتمثل بإيذاء أفراده وممتلكاته، وللأسف فإن أسهل تلك الأهداف الأطفال من الجنسين.

وأردف: كذلك الفشل في الحياة المهنية يقود الجاني أحياناً لممارسة أمور خارجة عن المألوف؛ لشعوره بعقدة النقص فيريد أن يشبع ذلك بالأمور المخلّة وأهمها التحرش.

وقال: أحياناً لا يكون الجاني فاشلاً مهنياً أو اجتماعياً؛ فربما يكون متزوجاً أو مرموقاً أو ميسور الحال، ولكن النزعة النفسية لهذا السلوك المشين متغلغلة في تركيبته الشخصية التوّاقة للسادية وممارسة الرذيلة بسبب قلة الوعي الديني لديه وعدم إدراكه فداحة فعله، وأحياناً تعرض الجاني للتحرش في الصغر أو الاغتصاب يولد لديه حب الانتقام من المجتمع ككل فيرتكب نفس الفعل.

وأكمل القراش: شخصية الجاني هشة، تعالج إحباطها وفشلها بالتحرش، غير مكترثة بفداحة هذا الأمر، وأمام هذا الواقع لا بد لمؤسسات المجتمع أن تتحرك لتحتضن الضحية، وتسعى إلى إعادة تأهيلها ودمجها في المجتمع من خلال ترميم شخصيتها التي اهتزت جراء الشعور بالرعب والخوف والكوابيس المزعجة والاكتئاب، والتدخل الجراحي لعلاجها إن اقتضى الأمر، دون حرج.

وقال: كما يجب أن توضع شخصية الجاني في الاعتبار من خلال دراستها وتحليل دوافعها لهذا الفعل الشنيع، وتأهيلها وفق ضوابط معينة تتوافر فيها فرص النجاح لتعديل سلوكها المنحرف، ولا تكتفي بالعقاب فقط؛ بل لا بد من علاجها لكي لا تعود لنفس الخطأ مرة أخرى.

ومضى يقول: من المهم توفر فرص وظيفية لا يكون فيها أي أعمال خاصة بالأطفال أو التعليم؛ لكي يتم إبعادهم عن مصادر العودة للخطأ، كما أرجو إشغال أوقاتهم بالمفيد من خلال برامج اجتماعية وثقافية تساهم في إبعادهم عن درب الرذيلة، ولا ننسى دور وزارتي الثقافة والإعلام، فعليهما واجب توعوي كبير بالمخاطر الاجتماعية التي يفرزها الانحراف السلوكي؛ لذا نأمل تكثيف البرامج والمنتديات التي تعنى بهذا الأمر، ولا ننسى دور المدرسة، والمجتمع في العناية بالطفل، من خلال التوعية والمراقبة والتأهيل والدمج لمن وقع في ذلك، سواء كان الضحية أم الجاني.

واختتم: تنص المادة المقترح إضافتها لنظام حماية الطفل على أنه "على الجهات ذات العلاقة إنشاء قاعدة بيانات لضمان عدم انخراط المدانين بالتحرش الجنسي بالأطفال في مهن ومواقع تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال في المستقبل، وتحدد اللائحة المدة اللازمة لبقاء المدان في قاعدة البيانات حسب درجة الجسامة ومدة العقوبة".