، فيضانات تبتلع 42 إندونيسيّاً وتصيب العشرات ،

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تسببت الفيضانات التي شهدها إقليم بابوا الإندونيسي في مقتل ما لا يقل عن 42 شخصاً غرقاً، وإصابة العشرات؛ حسبما أفاد مسؤول إندونيسي اليوم (الأحد).
وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث "سوتوبو بوروو نوغروهو"، أن عشرات المنازل تضررت بسبب الفيضانات.
وأشار في تصريح لـ"فرانس برس" إلى أنه من المرجح أن يزداد عدد الضحايا وتأثير الكارثة، في وقت لا تزال فيه فرق البحث والإنقاذ تحاول الوصول إلى مناطق أخرى متضررة.
وتراجعت الفيضانات، غير أن المسؤولين ما زالوا يحاولون إجلاء الناس.
وأدت فيضانات وانزلاقات للتربة في إندونيسيا في يناير (كانون الثاني) إلى مقتل 70 شخصاً على الأقل، على إثر أمطار غزيرة هطلت على جزيرة سولاويسي وأجبرت آلافاً على مغادرة بيوتهم.
فيضانات تبتلع 42 إندونيسيّاً وتصيب العشراتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-17
تسببت الفيضانات التي شهدها إقليم بابوا الإندونيسي في مقتل ما لا يقل عن 42 شخصاً غرقاً، وإصابة العشرات؛ حسبما أفاد مسؤول إندونيسي اليوم (الأحد).
وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث "سوتوبو بوروو نوغروهو"، أن عشرات المنازل تضررت بسبب الفيضانات.
وأشار في تصريح لـ"فرانس برس" إلى أنه من المرجح أن يزداد عدد الضحايا وتأثير الكارثة، في وقت لا تزال فيه فرق البحث والإنقاذ تحاول الوصول إلى مناطق أخرى متضررة.
وتراجعت الفيضانات، غير أن المسؤولين ما زالوا يحاولون إجلاء الناس.
وأدت فيضانات وانزلاقات للتربة في إندونيسيا في يناير (كانون الثاني) إلى مقتل 70 شخصاً على الأقل، على إثر أمطار غزيرة هطلت على جزيرة سولاويسي وأجبرت آلافاً على مغادرة بيوتهم.
17 مارس 2019 - 10 رجب 1440
05:56 PM
أضرَّت بالعديد من المنازل
تسببت الفيضانات التي شهدها إقليم بابوا الإندونيسي في مقتل ما لا يقل عن 42 شخصاً غرقاً، وإصابة العشرات؛ حسبما أفاد مسؤول إندونيسي اليوم (الأحد).
وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث "سوتوبو بوروو نوغروهو"، أن عشرات المنازل تضررت بسبب الفيضانات.
وأشار في تصريح لـ"فرانس برس" إلى أنه من المرجح أن يزداد عدد الضحايا وتأثير الكارثة، في وقت لا تزال فيه فرق البحث والإنقاذ تحاول الوصول إلى مناطق أخرى متضررة.
وتراجعت الفيضانات، غير أن المسؤولين ما زالوا يحاولون إجلاء الناس.
وأدت فيضانات وانزلاقات للتربة في إندونيسيا في يناير (كانون الثاني) إلى مقتل 70 شخصاً على الأقل، على إثر أمطار غزيرة هطلت على جزيرة سولاويسي وأجبرت آلافاً على مغادرة بيوتهم.
، فيضانات تبتلع 42 إندونيسيّاً وتصيب العشرات ،
المصدر : الخليج 365
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