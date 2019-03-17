، فيضانات تبتلع 42 إندونيسيّاً وتصيب العشرات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أضرَّت بالعديد من المنازل

تسببت الفيضانات التي شهدها إقليم بابوا الإندونيسي في مقتل ما لا يقل عن 42 شخصاً غرقاً، وإصابة العشرات؛ حسبما أفاد مسؤول إندونيسي اليوم (الأحد).

وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث "سوتوبو بوروو نوغروهو"، أن عشرات المنازل تضررت بسبب الفيضانات.

وأشار في تصريح لـ"فرانس برس" إلى أنه من المرجح أن يزداد عدد الضحايا وتأثير الكارثة، في وقت لا تزال فيه فرق البحث والإنقاذ تحاول الوصول إلى مناطق أخرى متضررة.

وتراجعت الفيضانات، غير أن المسؤولين ما زالوا يحاولون إجلاء الناس.

وأدت فيضانات وانزلاقات للتربة في إندونيسيا في يناير (كانون الثاني) إلى مقتل 70 شخصاً على الأقل، على إثر أمطار غزيرة هطلت على جزيرة سولاويسي وأجبرت آلافاً على مغادرة بيوتهم.