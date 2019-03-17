، "البلدية والقروية" و"العدل" تبحثان فرص تطوير التعاون والربط الإلكتروني بينهما ،

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عقد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم؛ اجتماعاً مع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الوزارتين.
وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الوزارتين، وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى الربط التقني بينهما، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين بما يحقق تطلعاتهم ورضاهم.
واستعرض الجانبان البرامج والمبادرات المشتركة، وسبل التنسيق المشترك لتنفيذها بشكل أمثل، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات والصعوبات والعوائق، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ويعزز من استقرارها ويمنع أي تجاوزات تحصل عليها وتخالف مقتضى الأوامر والتعليمات المرعية.
كما جرى الاتفاق على أهمية مثل هذه الاجتماعات وأثرها الكبير على القطاعين والأجهزة المرتبطة بها كافة، وأن من الأهمية بمكان عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري لتقويم ومراجعة تلك المهام والأعمال المشتركة ومعالجة أي قصور في هذا الشأن، ومواكبة أي مستجدات تطويرية وتبني أي أفكار ورؤى ترفع من مستوى الخِدْمات وتضمن سرعة إنجازها بكل شفافية ووضوح.
"البلدية والقروية" و"العدل" تبحثان فرص تطوير التعاون والربط الإلكتروني بينهماوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-17
عقد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم؛ اجتماعاً مع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الوزارتين.
وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الوزارتين، وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى الربط التقني بينهما، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين بما يحقق تطلعاتهم ورضاهم.
واستعرض الجانبان البرامج والمبادرات المشتركة، وسبل التنسيق المشترك لتنفيذها بشكل أمثل، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات والصعوبات والعوائق، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ويعزز من استقرارها ويمنع أي تجاوزات تحصل عليها وتخالف مقتضى الأوامر والتعليمات المرعية.
كما جرى الاتفاق على أهمية مثل هذه الاجتماعات وأثرها الكبير على القطاعين والأجهزة المرتبطة بها كافة، وأن من الأهمية بمكان عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري لتقويم ومراجعة تلك المهام والأعمال المشتركة ومعالجة أي قصور في هذا الشأن، ومواكبة أي مستجدات تطويرية وتبني أي أفكار ورؤى ترفع من مستوى الخِدْمات وتضمن سرعة إنجازها بكل شفافية ووضوح.
17 مارس 2019 - 10 رجب 1440
05:38 PM
استعرض الجانبان البرامج والمبادرات المشتركة
عقد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم؛ اجتماعاً مع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الوزارتين.
وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الوزارتين، وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى الربط التقني بينهما، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين بما يحقق تطلعاتهم ورضاهم.
واستعرض الجانبان البرامج والمبادرات المشتركة، وسبل التنسيق المشترك لتنفيذها بشكل أمثل، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات والصعوبات والعوائق، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ويعزز من استقرارها ويمنع أي تجاوزات تحصل عليها وتخالف مقتضى الأوامر والتعليمات المرعية.
كما جرى الاتفاق على أهمية مثل هذه الاجتماعات وأثرها الكبير على القطاعين والأجهزة المرتبطة بها كافة، وأن من الأهمية بمكان عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري لتقويم ومراجعة تلك المهام والأعمال المشتركة ومعالجة أي قصور في هذا الشأن، ومواكبة أي مستجدات تطويرية وتبني أي أفكار ورؤى ترفع من مستوى الخِدْمات وتضمن سرعة إنجازها بكل شفافية ووضوح.
، "البلدية والقروية" و"العدل" تبحثان فرص تطوير التعاون والربط الإلكتروني بينهما ،
المصدر : الخليج 365
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