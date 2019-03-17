، "تركي بن بندر" يتفقّد القوات الجوية السعودية المشارِكة بتمرين العلم الأحمر ،

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زار الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، قاعدة "نلس" الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان في استقباله، قائد مركز العمليات الجوي الفريق هومز، حيث رافقه لحضور عرض فريق الثاندر بيردز الجوي.
وبعد انتهاء العرض الجوي انتقل قائد القوات الجوية الملكية السعودية، يرافقه رئيس هيئة عمليات القوات الجوية اللواء الطيار الركن سليمان بن علي الفايز، وقائد قاعدة الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن وأوتاوا اللواء الطيار الركن يوسف بن حمود الحربي، لزيارة مجموعة القوات الجوية المشاركة في "تمرين العلم الأحمر- 2019"، وكان في استقبال سموه ومرافقيه في مقر التمرين قائد مجموعة القوات الجوية العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري، وأركان التمرين.
عقب ذلك، توجّه الفريق الركن تركي بن بندر إلى مبنى العلم الأحمر، واطلع على سير العمليات، مستمعاً إلى إيجاز من قائد التمرين على ما تم تنفيذه، كما زار سموه مقر الصيانة الخاص بالطائرات.
كما التقى مع الأطقم الفنية، حيث حثهم على الاستفادة من هذا التمرين وإبراز مهاراتهم التي اكتسبوها، مؤكداً أن ما وصلت إليه القوات الجوية من قدرة قتالية ضاربة جاء بفضل الله، ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة.
وأضاف أن القوات الجوية تحرص على إرسال مجموعة كبيرة من الأطقم الجوية والفنية للدراسة خارج المملكة والتدريب وإقامة التمارين المشتركة داخل المملكة وخارجها، التي تعود بالفائدة على قواتنا الجوية، حاثاً الجميع على بذل الجهد خلال هذا التمرين؛ لتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله.
"تركي بن بندر" يتفقّد القوات الجوية السعودية المشارِكة بتمرين العلم الأحمروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-17
زار الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، قاعدة "نلس" الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان في استقباله، قائد مركز العمليات الجوي الفريق هومز، حيث رافقه لحضور عرض فريق الثاندر بيردز الجوي.
وبعد انتهاء العرض الجوي انتقل قائد القوات الجوية الملكية السعودية، يرافقه رئيس هيئة عمليات القوات الجوية اللواء الطيار الركن سليمان بن علي الفايز، وقائد قاعدة الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن وأوتاوا اللواء الطيار الركن يوسف بن حمود الحربي، لزيارة مجموعة القوات الجوية المشاركة في "تمرين العلم الأحمر- 2019"، وكان في استقبال سموه ومرافقيه في مقر التمرين قائد مجموعة القوات الجوية العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري، وأركان التمرين.
عقب ذلك، توجّه الفريق الركن تركي بن بندر إلى مبنى العلم الأحمر، واطلع على سير العمليات، مستمعاً إلى إيجاز من قائد التمرين على ما تم تنفيذه، كما زار سموه مقر الصيانة الخاص بالطائرات.
كما التقى مع الأطقم الفنية، حيث حثهم على الاستفادة من هذا التمرين وإبراز مهاراتهم التي اكتسبوها، مؤكداً أن ما وصلت إليه القوات الجوية من قدرة قتالية ضاربة جاء بفضل الله، ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة.
وأضاف أن القوات الجوية تحرص على إرسال مجموعة كبيرة من الأطقم الجوية والفنية للدراسة خارج المملكة والتدريب وإقامة التمارين المشتركة داخل المملكة وخارجها، التي تعود بالفائدة على قواتنا الجوية، حاثاً الجميع على بذل الجهد خلال هذا التمرين؛ لتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله.
17 مارس 2019 - 10 رجب 1440
05:25 PM
نوّه بما وصلت إليه قواتنا من قدرة قتالية ضاربة
زار الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، قاعدة "نلس" الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان في استقباله، قائد مركز العمليات الجوي الفريق هومز، حيث رافقه لحضور عرض فريق الثاندر بيردز الجوي.
وبعد انتهاء العرض الجوي انتقل قائد القوات الجوية الملكية السعودية، يرافقه رئيس هيئة عمليات القوات الجوية اللواء الطيار الركن سليمان بن علي الفايز، وقائد قاعدة الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن وأوتاوا اللواء الطيار الركن يوسف بن حمود الحربي، لزيارة مجموعة القوات الجوية المشاركة في "تمرين العلم الأحمر- 2019"، وكان في استقبال سموه ومرافقيه في مقر التمرين قائد مجموعة القوات الجوية العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري، وأركان التمرين.
عقب ذلك، توجّه الفريق الركن تركي بن بندر إلى مبنى العلم الأحمر، واطلع على سير العمليات، مستمعاً إلى إيجاز من قائد التمرين على ما تم تنفيذه، كما زار سموه مقر الصيانة الخاص بالطائرات.
كما التقى مع الأطقم الفنية، حيث حثهم على الاستفادة من هذا التمرين وإبراز مهاراتهم التي اكتسبوها، مؤكداً أن ما وصلت إليه القوات الجوية من قدرة قتالية ضاربة جاء بفضل الله، ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة.
وأضاف أن القوات الجوية تحرص على إرسال مجموعة كبيرة من الأطقم الجوية والفنية للدراسة خارج المملكة والتدريب وإقامة التمارين المشتركة داخل المملكة وخارجها، التي تعود بالفائدة على قواتنا الجوية، حاثاً الجميع على بذل الجهد خلال هذا التمرين؛ لتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله.
، "تركي بن بندر" يتفقّد القوات الجوية السعودية المشارِكة بتمرين العلم الأحمر ،
المصدر : الخليج 365
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