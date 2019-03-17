بالصور: قائد القوات الجوية يتفقد تمرين العلم الأحمر في أمريكا ويشيد بالقدرة القتالية للقوات

زار قائد القوات الجوية الملكية السعودية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، قاعدة نلس الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث كان في استقباله الفريق هومز؛ قائد مركز العمليات الجوي ورافقه لحضور عرض فريق الثاندر بيردز الجوي.

وبعد انتهاء العرض الجوي، انتقل الأمير تركي؛ يرافقه رئيس هيئة عمليات القوات الجوية اللواء الطيار الركن سليمان بن علي الفايز؛ وقائد قاعدة الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني؛ والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن وأوتاوا اللواء الطيار الركن يوسف بن حمود الحربي؛ لزيارة مجموعة القوات الجوية المشاركة في (تمرين العلم الأحمر- 2019).

وكان في استقبال قائد القوات الجوية الملكية السعودية ومرافقيه، في مقر التمرين، قائد مجموعة القوات الجوية العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري؛ وأركانات التمرين، عقب ذلك توجه إلى مبنى العلم الأحمر حيث اطلع على سير العمليات، واستمع إلى إيجاز من قائد التمرين على ما تم تنفيذه.

كما زار الأمير مقر الصيانة الخاص بالطائرات، والتقى الأطقم الفنية وحثّهم على الاستفادة من هذا التمرين وإبراز مهاراتهم التي اكتسبوها، مؤكداً أن ما وصلت إليه القوات الجوية من قدرة قتالية ضاربة جاء بفضل الله، ثم بفضل دعم قيادتنا الرشيدة – أيّدها الله.

وأضاف: “القوات الجوية تحرص على إرسال مجموعة كبيرة من الأطقم الجوية والفنية للدراسة خارج المملكة والتدريب وإقامة التمارين المشتركة داخل المملكة وخارجها التي تعود بالفائدة على قواتنا الجوية، وحثّ الجميع على بذل الجهد في أثناء هذا التمرين لتحقيق الأهداف المرجوة، بإذن الله؛ إثر ذلك التُقطت الصور التذكارية للمشاركين.

وتقدم قائد القوات الجوية، في تصريح لوسائل الإعلام، بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين وزير الدفاع، ولنائب وزير الدفاع، حفظهم الله، وأشاد بالمستوى الفني الكبير لتمرين “العلم الأحمر – 2019″، مؤكداً أن مجموعة القوات الجوية استطاعت -بفضل الله- تحقيق أفضل النتائج متفوقين بذلك على مثيلاتها من الدول المشاركة، مثمّناً ما تقوم به الأطقم الجوية والفنية والمساندة من جهود مميزة للظهور بهذا المستوى المشرف.