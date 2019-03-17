المملكة تعلن إنشاء مركز حرب جوي في المنطقة الشرقية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إنشاء مركز حرب جوي في المنطقة الشرقية.
وأعلن قائد القوات الجوية الملكية السعودية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز، عن إنشاء المملكة مركز حرب جوي، مماثل لذلك الموجود في قاعدة “نلس” الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح خلال مقابلة مع قناة “العربية”، أن المركز يأتي ضمن برنامج تطوير القوات الجوية، وسيتم دعمه بالكوادر البشرية المؤهلة، وبالأنظمة التي تتيح للأطقم الجوية والفنية التدريب في واقع قريب ومماثل للحرب الحديثة.
وكان الفريق الركن تركي بن بندر تفقد مجموعة القوات الجوية المشاركة في (تمرين العلم الأحمر-2019 )، وذلك خلال زيارته لقاعدة “نلس” الجوية، وأشاد بالمستوى الفني الكبير للتمرين، مؤكداً أن مجموعة القوات الجوية استطاعت تحقيق أفضل النتائج متفوقة بذلك على مثيلاتها من الدول المشاركة.
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