والدة السعودي أصيل الناجي من هجوم نيوزيلندا تروي تفاصيل الصدمة

كشفت فاطمة محمد الأنصاري، والدة السعودي، أصيل الأنصاري، الذي أصيب في حادث الهجوم الإرهابي وقت أداء صلاة الجمعة على المسجدين في مدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا أول أمس، ونجا من موت محقق، تفاصيل الحادثة.

وقالت بحسب “العربية.نت”: “تلقيت خبر الحادثة وإصابة ابني أصيل عند الساعة الخامسة فجراً بتوقيت السعودية، وكنت أستعد للذهاب إلى عملي في مركز رعاية الفتيات في مكة المكرمة، لأعيش حينها لحظات من هول الفاجعة والتوتر، إلا أن السفارة السعودية قامت بالتواصل وطمأنتنا على حال ابني، حينها ذهبت للعمل كوني مناوبة، وليس هناك من يقوم بعملي، لأعيش ذاك اليوم وأنا في ظروف صعبة نظير خوفي على ابني”.

وتابعت الحديث: “أنا استودعت ابني عند الله، وأملك له الدعاء بأن ربي يحفظه ويشافيه ويكتب له الأجر، فما حدث أمر مروع ومرعب لمسلمين قصدوا بيتاً من بيوت الله، ولكنه لن يثني المسلمين عن أداء عبادتهم في المسجد، فمن ذهبوا ضحية الحادثة أسال الله أن ينزلهم منازل الشهداء، وأن يكتب أجرهم”.