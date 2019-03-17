شرطة الرياض تقبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو يحملان أسلحة نارية.. وتكشف عن هويتهما

أطاحت الجهات الأمنية بالرياض بشابين تباها بالأسلحة النارية محذرةً من مغبة التهاون في ذلك، خصوصاً في أوساط النشء والمراهقين، لما قد يؤدي -لا سمح الله- إلى عواقب وخيمة.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله اقتناء شابين الأسلحة النارية والتباهي بها بين أقرانهم غير آبهين بعواقب ذلك وخطورته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة من قِبل شرطة محافظة حوطة بني تميم، عن كشف هويتهما والقبض عليهما (مواطِنَينْ في العقد الثاني من العمر)، وقد اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

وحذّرت شرطة منطقة الرياض من مغبة التهاون في ذلك، خصوصاً في أوساط النشء والمراهقين لما قد يؤدي -لا سمح الله- إلى عواقب وخيمة، وتؤكّد في الوقت ذاته مضي الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها سعياً لحفظ أمن المجتمع وسلامته واستقراره.