إنشاء مركز حرب جوي في المنطقة الشرقية بالسعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، قرارها إنشاء مركز حربي جوي في المنطقة الشرقية على لسان قائد القوات الجوية السعودية تركي بن بندر بن عبد العزيز، مشيراً إلى ان البناء سيكون مماثلاً لما هو موجود في قاعدة نيليس الجوية بولاية نيفادا الأميركية.

من جهته أكد الخبير العسكري مصطفى العاني أن المملكة تحتاج لمنظومة عسكرية متطورة في ظل التحديات والتهديدات التي تواجهها معتبراً أن إنشاء المركز الحربي الجوي عملية متطورة جداً لا تحدث إلا بالدول المتقدمة، والتي تمتلك سلاحين جويين ودفاعيين كبيرين، وفقاً لما ورد على موقع "العربية".