27 مؤلفًا ومؤلفة يوقِّعون إصدارتهم في معرض الرياض للكتاب

وقَّع 27 مؤلفًا ومؤلفة لإصدارتهم، في إطار فعاليات «معرض الرياض الدولي للكتاب 2019»، تنوعت إصداراتهم ما بين الروايات والقصص والكتب.

وشهد المعرض أمس السبت، توقيع عدد من المؤلفين لإصداراتهم، على منصات المعرض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بلغ عددهم 16 مؤلفًا، و11 مؤلفة، تنوعت إصداراتهم ما بين الروايات والقصص والكتب.

من جهته، أوضح المؤلف القانوني الدكتور محمد بن علي القدادي، الذي وقّع كتابه تحت عنوان «موسوعة إنسان»، أن هذه الموسوعة تضم 6 أجزاء، تتحدث عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، حيث صدر الجزء الأول عن سيرته، وهذا الجزء الثاني الذي يسرد اهتماماته بالشباب والرياضة.

وأضاف: إن معرض الرياض الدولي للكتاب، يحظى بحضور عالٍ، وهذا دلالة على أن الكتاب ما يزال مقروءًا رغم ظهور الكتاب الإلكتروني.

من جهتها، تحدّثت المؤلفة هدي الفردان عن كتابها «نسائم روحانية»، مشيرة إلى أن الكتاب هو باكورة إنتاجها الذي يتحدث عن كيف كانت حياتها مع الله. مشيدة بالتنظيم المحكم في منصات التوقيع.

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وشهدت المنصّة أيضًا توقيع المؤلفة نوف بنت عبدالله الحسين لروايتها «طنين» التي تحكي رحلتها في البحث عن الأجوبة، وهذا هو إصدارها الثالث، موجهة شكرها لوزارة الإعلام على تشجيع المؤلفين والمؤلفات.

وقد انطلقت فعاليات المعرض، الأربعاء الماضي، بعنوان «الكتاب بوابة المستقبل»، وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمشاركة أكثر من 913 دارًا للنشر ومؤسسة من 30 دولة عربية وأجنبية، بينما حلت مملكة البحرين «ضيف شرف» في نسخة المعرض هذا العام.

وقال المشرف على وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، مدير معرض الرياض الدولي للكتاب 2019، عبدالله الكناني، إن المعرض افتتح بواباته بمسميات مشاريع رؤية المملكة 2030 بشكلها الجديد، ومن خلال مسارات ترددية وتسجيل إلكتروني عبر تطبيق المعرض، الذي سيوفر للزائر الوصول إلى المعرض في أقل مدة وأسهل طريقة؛ حيث سيحظى الزائرون عبر التسجيل الإلكتروني بمزايا داخل المعرض، الذي يقدم خدمات شاملة لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة.

وأوضح، في وقت سابق، أنه سيتم خلال هذا العام تكريم عدد من رواد السينما في المملكة، مفيدًا أن وزراء الإعلام في الدول العربية قرروا تكريم الدكتور غازي القصيبي -رحمه الله- من خلال الاحتفاء به وعقد الندوات التي تناقش سيرته ومؤلفاته، وبالتالي فإن انطلاقة التكريم ستكون من معرض الرياض الدولي للكتاب 2019.

وأوضح أن معرض الرياض الدولي للكتاب، استقبل عددًا من طلبات دور النشر للمشاركة في المعرض عبر النظام الإلكتروني، بلغت 1465 دارًا للنشر وتوكيل، وجهات حكومية وأهلية وجمعيات خيرية. مضيفًا أن الشروط والمعايير انطبقت على 913 دارًا للنشر وتوكيل وجهات حكومية وأهلية وجمعيات خيرية، بينما بلغ عدد العارضين والمشاركين 1750 عارضًا ومشاركًا.

