خادم الحرمين يتسلّم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة

تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

وتسلم خادم الحرمين أوراق اعتماد كل من: سفير سيراليون الدكتور إبراهيم جالو، وسفير فيتنام الاشتراكية فو فيت زونغ، وسفير جورجيا فاختانغ جاوشفيلي، وسفير موزمبيق فيصل فاكير قاسم، وسفير النمسا جورج بوستينغر، وسفير باكستان راجا علي إعجاز، وسفير السودان عبدالعظيم محمد الكاروري، وسفير الكويت الشيخ علي بن خالد الجابر الصباح، وسفير كينيا بيتر نيكولاس، وسفير موريتانيا محمد الأمين ولد الشيخ، وسفير تشاد زكريا فضل كتر، وسفير البرازيل مارسيلو سوزا ديلا نينا، وسفير بلغاريا ديميتار إيفانوف أبا جييف.

ورحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم نقل تحياته لقادة دولهم، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتنمية العلاقات بين المملكة ودولهم.

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بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معربين عن شكرهم لخادم الحرمين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

