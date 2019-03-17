السعودية اليوم / قائد القوات الجوية الملكية السعودية يتفقد مجموعة القوات الجوية المشاركة في تمرين "العلم الأحمر - 2019"



الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس

زار سمو الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية

وبعد انتهاء العرض الجوي انتقل سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية, يرافقه رئيس هيئة عمليات القوات الجوية اللواء الطيار الركن سليمان بن علي الفايز ، وقائد قاعدة الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن واوتاوا اللواء الطيار الركن يوسف بن حمود الحربي, لزيارة مجموعة القوات الجوية المشاركة في "تمرين العلم الأحمر- 2019", وكان في استقبال سموه ومرافقيه في مقر التمرين قائد مجموعة القوات الجوية العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري, وأركان التمرين.

عقب ذلك توجه سموه إلى مبنى العلم الأحمر, واطلع على سير العمليات، مستمعاً إلى إيجاز من قائد التمرين على ما تم تنفيذه . كما زار سموه مقر الصيانة الخاص بالطائرات, كما التقى مع الأطقم الفنية حيث حثهم على الاستفادة من هذا التمرين وإبراز مهاراتهم التي اكتسبوها, موكداً أن ما وصلت إليه القوات الجوية من قدرة قتالية ضاربة جاء بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة.

وأضاف أن القوات الجوية تحرص على إرسال مجموعة كبيرة من الأطقم الجوية والفنية للدراسة خارج المملكة والتدريب وإقامة التمارين المشتركة داخل المملكة وخارجها التي تعود بالفائدة على قواتنا الجوية, حاثاً سمو قائد القوات الجوية الجميع على بذل الجهد خلال هذا التمرين لتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله.

إثر ذلك التقطت الصور التذكارية للمشاركين ، هذا وقد تقدم سمو قائد القوات الجوية في تصريح لوسائل الإعلام بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مشيداً بالمستوى الفني الكبير "لتمرين العلم الأحمر - 2019", موكداً أن مجموعة القوات الجوية استطاعت بفضل الله تحقيق أفضل النتائج متفوقين بذلك على مثيلاتها من الدول المشاركة، مثمناً ما تقوم به الأطقم الجوية والفنية والمساندة من جهود مميزة للظهور بهذا المستوى المشرف.

// انتهى //

16:53ت م

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الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسزار سمو الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية قاعدة نلس الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية, وكان في استقبال سموه, قائد مركز العمليات الجوي الفريق هومز , حيث رافقه لحضور عرض فريق الثاندر بيردز الجوي.وبعد انتهاء العرض الجوي انتقل سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية, يرافقه رئيس هيئة عمليات القوات الجوية اللواء الطيار الركن سليمان بن علي الفايز ، وقائد قاعدة الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن واوتاوا اللواء الطيار الركن يوسف بن حمود الحربي, لزيارة مجموعة القوات الجوية المشاركة في "تمرين العلم الأحمر- 2019", وكان في استقبال سموه ومرافقيه في مقر التمرين قائد مجموعة القوات الجوية العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري, وأركان التمرين.عقب ذلك توجه سموه إلى مبنى العلم الأحمر, واطلع على سير العمليات، مستمعاً إلى إيجاز من قائد التمرين على ما تم تنفيذه . كما زار سموه مقر الصيانة الخاص بالطائرات, كما التقى مع الأطقم الفنية حيث حثهم على الاستفادة من هذا التمرين وإبراز مهاراتهم التي اكتسبوها, موكداً أن ما وصلت إليه القوات الجوية من قدرة قتالية ضاربة جاء بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة.وأضاف أن القوات الجوية تحرص على إرسال مجموعة كبيرة من الأطقم الجوية والفنية للدراسة خارج المملكة والتدريب وإقامة التمارين المشتركة داخل المملكة وخارجها التي تعود بالفائدة على قواتنا الجوية, حاثاً سمو قائد القوات الجوية الجميع على بذل الجهد خلال هذا التمرين لتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله.إثر ذلك التقطت الصور التذكارية للمشاركين ، هذا وقد تقدم سمو قائد القوات الجوية في تصريح لوسائل الإعلام بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مشيداً بالمستوى الفني الكبير "لتمرين العلم الأحمر - 2019", موكداً أن مجموعة القوات الجوية استطاعت بفضل الله تحقيق أفضل النتائج متفوقين بذلك على مثيلاتها من الدول المشاركة، مثمناً ما تقوم به الأطقم الجوية والفنية والمساندة من جهود مميزة للظهور بهذا المستوى المشرف.// انتهى //16:53ت م0174

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