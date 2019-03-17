السعودية اليوم / أمير منطقة الرياض يرعى حفل افتتاح مبنى كلية التمريض بجامعة الملك سعود الثلاثاء القادم



الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض, تنظم جامعة الملك سعود الثلاثاء 13 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م حفل افتتاح مبنى كلية التمريض.

وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر, أن الجامعة تفخر برعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض لحفل افتتاح مبنى الكلية, مبينًا أن كلية التمريض منذ أن كانت جزءًا من كلية العلوم الطبية التطبيقية تمضي بخطوات حثيثة لبناء جيل من العاملين والقادة في مجال التمريض وما هذه الاحتفالية إلا لإبراز مكانة هذه الكلية، ومسيرة إنجازاتها، حيث تأتي داعمة لخطوات جامعة الملك سعود نحو الريادة والتميز، معربًا عن اعتزاز الجامعة بتعيين أول عميد لكلية التمريض من عنصر نسائي حيث تعد الدكتورة مي الراشد أول عميد لكلية أكاديمية في الجامعة.

وأشار معاليه إلى زيادة كادر أعضاء هيئة التدريس من منسوبي الكلية وابتعاث معيدي الكلية و محاضريها لاستكمال الدراسات العليا في التخصصات الدقيقة في مجال التمريض و علومه، وإقرار القبول المباشر لطلاب و طالبات التمريض بعدد 150 طالبًا و 160 طالبة و هذا العدد يشكل قفزة نوعية و تسد الفجوة في أعداد خريجي التمريض والتحاقهم بسوق العمل بما يحقق رؤية المملكة 2030م في توطين تخصص التمريض في المستشفيات كافة على مستوى المملكة.

وأفاد معاليه أن المبنى الجديد للكلية يضم 11 قاعة دراسية مجهزة وفق أعلى معايير الجودة العالمية في التعليم و التدريب الذكي، و مدرجين، و مركزين أكاديميين أحدهما مركز الكفاءات التعليمية و يضم مركز اختبارات، و وحدة دعم التعليم، و وحدة إرشاد أكاديمي و مصادر تعلم، و الآخر عبارة عن مركز الكفاءات الإكلينيكية و يتكون من 8 معامل إكلينيكية تعليمية ومركز للمحاكاة مصممة لتحاكي واقع الممارسة الإكلينيكية في المستشفيات والمؤسسات الصحية.

ويوجد في مبنى الكلية مكتبة للطلاب مجهزة بمصادر تعليمية تخصصية، و مركز دعم الحياة(BLS) للتعلم و التدريب، و مكاتب مجهزة لأعضاء هيئة التدريس و الإداريين ، و قاعة ترفيهية للطلاب تحتوي على أحدث وسائل الترفيه التي تتناسب مع احتياجات الطلاب.

وأبان معاليه أن كلية التمريض تضم 4 أقسام أكاديمية رئيسة و هي: قسم التمريض الباطني الجراحي، وتمريض صحة الأمومة والطفولة، وقسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية والعقلية، وقسم إدارة وتعلم التمريض.

وبين أن الكلية تقدم برامج البكالوريوس حيث يمنح الطالب فيه الدرجة في التمريض العام، وبرنامج ماجستير ويقدم 7 برامج كتمريض وإدارة و تعلم التمريض: تمريض الباطني الجراحي للكبار، وتمريض صحة الطفولة، وتمريض صحة الأمومة، وتمريض القبالة، وتمريض صحة المجتمع، وتمريض الصحة النفسية والعقلية، كما تمنح الكلية درجة الدكتوراه في فلسفة التمريض حيث إنه برنامج الدكتوراة الأول والوحيد في المملكة.

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16:45ت م

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