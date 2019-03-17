السعودية اليوم / أجهزة الرقابة العربية تشارك بتونس في ورشة حول الرقابة على أهداف التنمية المستدامة



تونس 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس

عقدت بالعاصمة التونسية اليوم ورشة عمل حول الرقابة على أهداف التنمية المستدامة بمشاركة رؤساء وممثلي أجهزة الرقابة في الدول العربية من بينها المملكة التي رأس وفدها مستشار رئيس ديوان المراقبة العامة المشرف العام على إدارة العلاقات الدولية الدكتور محمد بن إبراهيم الحبيب .

ودارت محاور الورشة التي أشرفت عليها المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "أربوساي" بالتعاون مع مبادرة تنمية الإنتوساي (IDI) حول الرقابة على أهداف التنمية المستدامة ودور الأجهزة العليا للرقابة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب محور استعراض نموذج الآي دي آي للرقابة على أهداف التنمية المستدامة.

وتأتي الورشة قبيل اجتماعات الدورة الـ 57 للمجلس التنفيذي لمنظمة " أربوساي " المقرر انعقادها غداً بالعاصمة تونس .

ويناقش المجلس على مدى يومين عدداً من الموضوعات من بينها تقارير لجان المنظمة وآليات دعمها لقدرات الأجهزة الأعضاء، إضافة إلى مناقشة تطبيق إدارة مهنية للمنظمات الإقليمية .

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16:45ت م

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