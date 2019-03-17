السعودية اليوم / ديوان المراقبة العامة يشارك في ورشة "الرقابة على أهداف التنمية المستدامة"



الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس

شارك ديوان المراقبة العامة اليوم , في ورشة عمل "الرقابة على أهداف التنمية المستدامة" التي تنظمها مبادرة تنمية الانتوساي (IDI) بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأربوساي) ، بالعاصمة التونسية.

ورأس الوفد نيابة عن معالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة، المستشار والمشرف على العلاقات الدولية الدكتور محمد بن إبراهيم الحبيب.

وتمحورت ورشة العمل التي يشارك فيها قادة الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، والأطراف ذات العلاقة الأعضاء بمنظمة (الأربوساي) على دور الأجهزة الرقابية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تم خلال الورشة استعرض نموذج (IDI) للرقابة على تلك الأهداف.

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16:39ت م

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