السعودية اليوم / حملة تمشيط واسعة لتعقب عناصر إرهابية متحصنة بمرتفعات شمال تونس



تونس 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس

يواصل الأمن التونسي حملة تمشيط واسعة بمرتفعات محافظة جندوبة شمال تونس لتعقب عناصر إرهابية فرت في وقت متأخرٍّ الليلةَ الماضيةَ بعد أن تبادلت لساعات النار مع قوات عسكرية وأخرى تابعة للحرس.

وأفاد مسؤول أمني بالمحافظة في تصريح اليوم، أن حملة التمشيط التي تشارك فيها تشكيلات أمنية وعسكرية مختلفة وطائرات هليكوبتر شملت العديد من المناطق بمدينة غار الدماء التابعة لمحافظة جندوبة بحثاً عن مجموعة من الإرهابيين المتحصنين بجبال وغابات الجهة منذ مدة ليست بالقصيرة.

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15:41ت م

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