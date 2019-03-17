السعودية اليوم / محافظ ينبع يلتقي مدير مكتب فرع وزارة المالية بالمحافظة



ينبع 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس

التقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه اليوم, مدير مكتب فرع وزارة المالية بالمحافظة الجديد عبد السلام بن عيد العلوني.

ورحب المحافظ بالعلوني, مباركاً له الثقة بتوليه مقاليد العمل بفرع وزارة المالية بينبع, متمنيا له التوفيق.

من جهته أعرب عبد السلام العلوني عن شكره وتقديره لمحافظ ينبع على حسن الاستقبال والتوجيه, داعياً الله أن يوفقه وزملاءه على مواصلة الجهد والعمل لخدمة هذا المرفق الحيوي المهم.

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15:36ت م

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